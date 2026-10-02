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Những tai nạn phòng the khiến chị em “dở khóc dở cười”
Thứ Sáu, 14:00, 02/10/2026

Những tai nạn phòng the khiến chị em “dở khóc dở cười”

VOV.VN - Không chỉ đối với nam giới, tai nạn "phòng the" cũng có thể khiến chị em nguy hiểm tính mạng. Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về chủ đề này.

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PV/VOV2
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