Những tai nạn phòng the khiến chị em “dở khóc dở cười”

Cãi nhau to chỉ vì chồng không chịu giặt quần áo

VOV.VN - Người chồng trong câu chuyện đau đầu vì hai vợ chồng thường cãi nhau vì việc phân chia việc nhà, đặc biệt khi anh không giặt quần áo. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.