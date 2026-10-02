Những tai nạn phòng the khiến chị em “dở khóc dở cười”

VOV.VN - Không chỉ đối với nam giới, tai nạn "phòng the" cũng có thể khiến chị em nguy hiểm tính mạng. Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về chủ đề này.
VOV.VN - Chàng trai trẻ mong muốn chuyên gia chia sẻ bí quyết để đưa bạn tình "lên đỉnh" khi quan hệ tình dục. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Người vợ U70 trong câu chuyện phân vân không biết có nên trả nợ cho chồng hay không. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Người chồng trong câu chuyện đau đầu vì hai vợ chồng thường cãi nhau vì việc phân chia việc nhà, đặc biệt khi anh không giặt quần áo. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Người vợ trong câu chuyện buồn phiền vì ông chồng U60 từ chối quan hệ tình dục vì sợ nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.