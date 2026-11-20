Khi trẻ đi xe công nghệ một mình – Những nguyên tắc an toàn

VOV.VN - Đặt xe công nghệ cho con đi học là giải pháp của nhiều phụ huynh bận rộn. Tuy nhiên, khi trẻ phải di chuyển một mình, sự tiện lợi chỉ thực sự đi cùng an toàn nếu các em được trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân.