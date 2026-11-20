VOV.VN - Hôn nhân không phải lúc nào cũng lung linh như đô thị kiểu mẫu. Gia đình cũng giống một thành phố: sẽ có lúc cần sửa chữa, chỉnh trang, nâng cấp, cần mở rộng, thậm chí có lúc phải phá dỡ vài thứ cũ kỹ... Nhà văn Hoàng Anh Tú sẽ chia sẻ về vấn đề.
VOV.VN - Tuổi tác, lối sống không lành mạnh, căng thẳng tinh thần, ăn uống thiếu khoa học... làm khả năng “chăn gối” giảm sút, gây mất phong độ ở phái mạnh. Tuy nhiên những sai lầm trong điều trị có thể khiến tình trạng ngày càng nghiêm trọng
VOV.VN - Đặt xe công nghệ cho con đi học là giải pháp của nhiều phụ huynh bận rộn. Tuy nhiên, khi trẻ phải di chuyển một mình, sự tiện lợi chỉ thực sự đi cùng an toàn nếu các em được trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân.
VOV.VN - Trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại, người đàn ông trong câu chuyện vẫn mong muốn đi tiếp bước nữa. Chuyên gia tâm lý sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.