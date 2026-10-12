Mẹ hạnh phúc, con cũng cần được thấu hiểu

VOV.VN - Người mẹ cần bình tĩnh, lắng nghe để thấu hiểu tâm lý các con, đồng thời kiên nhẫn giúp các cháu thích nghi với những thay đổi trong gia đình. Chị có quyền tìm kiếm hạnh phúc riêng, nhưng hãy cho các con thời gian đón nhận và xây dựng niềm tin.
VOV.VN - Hưởng ứng phong trào Bình dân học vụ số, cuộc thi Gia đình chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk còn khuyến khích hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận kỹ năng số, sử dụng internet an toàn, phòng tránh rủi ro trên mạng và ứng dụng nền tảng số để gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam.
VOV.VN - Tôi năm nay gần 50 tuổi, có một gia đình êm ấm vợ trẻ, con ngoan. Hơn một năm nay tôi đang qua lại với người yêu cũ đã ly dị chồng. Song tôi vẫn muốn giữ hạnh phúc gia đình. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có lời khuyên dành cho người chồng đang sa chân vào mối quan hệ ngoài luồng và không biết thoát ra thế nào.
VOV.VN - Chính sách hỗ trợ gia đình có 2 con gái hướng tới giảm định kiến giới, nâng vị thế trẻ em gái và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.