Tại sao chồng vẫn ngoại tình dù vợ đẹp và gia đình êm ấm?

VOV.VN - Tôi năm nay gần 50 tuổi, có một gia đình êm ấm vợ trẻ, con ngoan. Hơn một năm nay tôi đang qua lại với người yêu cũ đã ly dị chồng. Song tôi vẫn muốn giữ hạnh phúc gia đình. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có lời khuyên dành cho người chồng đang sa chân vào mối quan hệ ngoài luồng và không biết thoát ra thế nào.
VOV.VN - Bị đẩy vào tình cảnh vợ lẽ, con thêm, người phụ nữ cứ nhìn thấy bố của con mình là uất ức phát ngất. Chuyên gia tâm lý đưa ra lời khuyên tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Yêu nhau nhưng vì chỉ không hợp tuổi, phạm tứ hành xung, gia đình nhất quyết không cho cưới. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa ra lời khuyên cho nhân vật về vấn đề.
VOV.VN - Ngủ điều hòa giúp cơ thể dễ chịu khi trời nóng, nhưng độ ẩm thấp có thể khiến da mất nước, khô ráp và làm các dấu hiệu lão hóa rõ hơn nếu không được chăm sóc đúng cách.
VOV.VN - Người cao huyết áp nên hạn chế 3 nhóm thực phẩm chứa nhiều natri bởi ăn thường xuyên có thể khiến huyết áp tăng và khó kiểm soát hơn.