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Tại sao chồng vẫn ngoại tình dù vợ đẹp và gia đình êm ấm?
Thứ Bảy, 14:00, 10/10/2026

Tại sao chồng vẫn ngoại tình dù vợ đẹp và gia đình êm ấm?

VOV.VN - Tôi năm nay gần 50 tuổi, có một gia đình êm ấm vợ trẻ, con ngoan. Hơn một năm nay tôi đang qua lại với người yêu cũ đã ly dị chồng. Song tôi vẫn muốn giữ hạnh phúc gia đình. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có lời khuyên dành cho người chồng đang sa chân vào mối quan hệ ngoài luồng và không biết thoát ra thế nào.

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PV/VOV2
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