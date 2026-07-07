Nên cải thiện kích cỡ "cậu nhỏ" thế nào?

VOV.VN - Theo tiêu chuẩn người châu Á, tôi tự thấy kích thước "cậu nhỏ" của mình bình thường nhưng vợ thì cứ mong giá hơn được chút thì tốt. Có những cách nào để cải thiện được kích thước đó? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi năm nay 59 tuổi rồi, sinh lý cũng yếu tuy nhiên dùng thuốc cường dương tác dụng rất tốt. Tôi có một việc lo lắng là mình bị cao huyết áp, dùng thuốc này có được không? Bác sĩ Tạ Việt Cường, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội giúp giải đáp và tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Trái ngược với một số quan điểm phổ biến, nam giới cũng có thời điểm mắc chứng "lãnh cảm", chán yêu và bỏ bê chuyện chăn gối. Nguyên nhân do đâu? Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E Hà Nội chia sẻ về chủ đề này.
VOV.VN - Vì sao gọi là thuốc lào là câu hỏi được nhiều người quan tâm khi đây là sản phẩm gắn bó lâu đời với văn hóa Việt Nam. Theo các tài liệu lịch sử, tên gọi này bắt nguồn từ con đường du nhập qua Ai Lao (Lào ngày nay), trước khi được người Việt bản địa hóa, phát triển thành nét văn hóa đặc trưng ở nhiều vùng quê.