Nên cải thiện kích cỡ "cậu nhỏ" thế nào?

Vì sao gọi là thuốc lào?

VOV.VN - Vì sao gọi là thuốc lào là câu hỏi được nhiều người quan tâm khi đây là sản phẩm gắn bó lâu đời với văn hóa Việt Nam. Theo các tài liệu lịch sử, tên gọi này bắt nguồn từ con đường du nhập qua Ai Lao (Lào ngày nay), trước khi được người Việt bản địa hóa, phát triển thành nét văn hóa đặc trưng ở nhiều vùng quê.