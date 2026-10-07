Thứ Tư, 08:44, 07/10/2026

Những hũ bánh gói miền ký ức trong con hẻm nhỏ

VOV.VN - Có những món bánh chẳng cần nhìn thấy bao bì cũng đủ khiến người ta nhớ ra một thời đã rất xa. Một chiếc hũ nắp đỏ, vài dòng chữ viết tay, những chiếc bánh xếp ngay ngắn sau lớp nhựa trong… đôi khi chỉ vậy thôi cũng có thể gọi về một góc chợ, một căn nhà, một buổi chiều theo mẹ đi mua quà.