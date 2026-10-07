Những hũ bánh gói miền ký ức trong con hẻm nhỏ

VOV.VN - Có những món bánh chẳng cần nhìn thấy bao bì cũng đủ khiến người ta nhớ ra một thời đã rất xa. Một chiếc hũ nắp đỏ, vài dòng chữ viết tay, những chiếc bánh xếp ngay ngắn sau lớp nhựa trong… đôi khi chỉ vậy thôi cũng có thể gọi về một góc chợ, một căn nhà, một buổi chiều theo mẹ đi mua quà.
VOV.VN - Bảo quản chanh leo đúng cách giúp kéo dài thời gian sử dụng, hạn chế hư hỏng và giữ hương vị đặc trưng. Tùy độ chín và nhu cầu sử dụng, có thể bảo quản chanh leo ở nhiệt độ phòng, ngăn mát hoặc cấp đông.
VOV.VN - Bỏ bữa trưa thường xuyên có thể ảnh hưởng sức khỏe đường ruột do khó bổ sung đủ chất xơ, làm xáo trộn nhịp đại tiện và dễ ăn quá nhiều vào tối muộn.
VOV.VN - Trên kệ siêu thị, lon nước ngọt và hộp sữa có hình dạng hoàn toàn khác, đây không phải thiết kế ngẫu nhiên mà đem đến những lợi ích lớn cho nhà sản xuất.
VOV.VN - Giấc ngủ không loại trừ nguy cơ đột quỵ. Những biến động về huyết áp, nhịp tim và hô hấp trong đêm có thể làm tăng nguy cơ, nhất là ở người có bệnh nền. Nhận diện yếu tố nguy cơ và kiểm soát sức khỏe chủ động giúp phòng ngừa biến cố này.