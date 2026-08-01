Vì sao lấy 3 đời vợ vẫn chưa có con dù sức khỏe sinh sản không có vấn đề?

VOV.VN - Tôi lấy vợ 3 lần rồi nhưng vẫn chưa có con. Tôi cũng đã đi khám nam khoa nhưng tình trạng sức khỏe sinh sản không có vấn đề gì. Tôi nên làm thế nào? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ đưa lời khuyên tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Người chồng vào phòng mổ để nắm tay động viên vợ sinh con nhưng bất ngờ ngất xỉu ngay sau khoảnh khắc con cất tiếng khóc đầu đời.
VOV.VN - Tôi đã ly hôn chồng và ở cùng 2 con. Mấy năm nay tôi cũng có bạn trai và sống cùng với nhau. Gần đây, khi tôi có bầu, yêu cầu anh đăng ký kết hôn mới phát hiện ra anh chưa ly hôn vợ. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời khuyên giải đáp những thắc mắc cho người phụ nữ.
VOV.VN - Kết hôn hơn 10 năm, có với nhau 2 mặt con, vô tình tôi phát hiện vợ là người song tính. Hai tháng gần đây, tôi đột nhiên phát hiện ra những tin nhắn tán tỉnh của vợ với người phụ nữ khác. Tôi nên làm sao? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn phân tích và tư vấn gỡ rối cho chàng trai.