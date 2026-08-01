Tôi vì chót dại lỡ thử một lần thành "nghiện" quan hệ với gái mại dâm

VOV.VN - Trong một lần đi massage không lành mạnh, quan hệ với gái mại dâm. Kể từ đó, cứ cách một ngày tôi lại phải tìm "gái" để quan hệ. Nếu cứ thế này tôi có bị mắc bệnh gì không? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời tư vấn cho thanh niên trẻ.
VOV.VN - Kết hôn hơn 15 năm, có với nhau 2 mặt con, vợ vẫn kiên quyết ly hôn. Tuy đã chia tay, chúng tôi vẫn ở chung nhà để chăm sóc con cái. Thế nhưng cuộc sống khá ngột ngạt. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời tư vấn cho người đàn ông giúp giải quyết vấn đề.
VOV.VN - Chúng tôi đã có 2 đứa con với nhau nhưng anh không hề đóng góp phụ tôi nuôi con. Chỉ sau một lần cự cãi, anh liền bỏ đi biệt tích. Tôi tìm cách liên lạc qua nhà nội, bạn bè để tìm hiểu nguyên do nhưng không gặp được. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên cho người phụ nữ.
VOV.VN - "Yêu" quá mạnh, sai tư thế, lớn tuổi… là nguyên nhân khiến cho không ít cả nam và nữ gặp các "tai nạn phòng the". Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về vấn đề này.