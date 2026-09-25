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Uất ức phát ngất vì bị đẩy vào tình cảnh vợ lẽ, con thêm
Thứ Sáu, 14:00, 25/09/2026

Uất ức phát ngất vì bị đẩy vào tình cảnh vợ lẽ, con thêm

VOV.VN - Bị đẩy vào tình cảnh vợ lẽ, con thêm, người phụ nữ cứ nhìn thấy bố của con mình là uất ức phát ngất. Chuyên gia tâm lý đưa ra lời khuyên tư vấn cho nhân vật.

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PV/VOV2
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