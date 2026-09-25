Uất ức phát ngất vì bị đẩy vào tình cảnh vợ lẽ, con thêm

VOV.VN - Bị đẩy vào tình cảnh vợ lẽ, con thêm, người phụ nữ cứ nhìn thấy bố của con mình là uất ức phát ngất. Chuyên gia tâm lý đưa ra lời khuyên tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi và anh đều đã qua một lần đổ vỡ. Trong khi chúng tôi quen nhau, anh cũng thừa nhận cùng lúc quen với một vài phụ nữ khác vì muốn tìm người phù hợp nhất. Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ với người đàn ông đa tình như vậy? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời khuyên cho người phụ nữ.
VOV.VN - Tôi thỉnh thoảng vẫn phải đi "ra ngoài" để giải tỏa nhu cầu sinh lý. Tuy có dùng bao cao su nhưng tôi vẫn lo lắng có thể nhiễm bệnh. Vậy cách dùng nào tốt nhất để có thể phòng ngừa? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ đưa lời khuyên tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Giàu protein hoàn chỉnh, chất xơ và isoflavone, đậu nành Nhật có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi được dùng trong chế độ ăn cân bằng.
VOV.VN - Giữa nhịp sống đô thị hối hả, Trung thu là dịp để gia đình sum vầy, trẻ nhỏ vui chơi cùng bạn bè và hàng xóm có thêm thời gian bên nhau. Mỗi mùa trăng vì thế lại góp thêm những ký ức đẹp tại Goldmark City.