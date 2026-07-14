Thủ dâm thường xuyên mỗi ngày vì vợ đi làm xa, tôi lo bị rối loạn cương dương

VOV.VN - Vợ tôi đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Tôi phải ở nhà một mình nuôi con. Vì thế, tôi phải thủ dâm để tự giải tỏa. Nhưng hình như vì thế mà khiến tôi bị bất lực. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi năm nay 46 tuổi rồi chưa lấy chồng và sinh con bao giờ nhưng đến nay tôi lại muốn làm mẹ đơn thân. Tôi dự định đi làm thụ tinh ống nghiệm, như vậy tôi cần lưu ý điều gì? Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi bị khiếm thị. Tuy sinh hoạt bình thường vẫn tự chủ được nhưng tôi rất lo lắng không dám sinh con. Tôi lo mình không thể chăm sóc được trẻ nhỏ. Tôi nên chọn cách nào để ngừa thai? Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E Hà Nội tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Nhu cầu cải thiện, nâng cao chất lượng sinh lý, tình dục là điều nam giới nào cũng mong muốn, thế nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như chúng ta nghĩ. Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E chia sẻ về vấn đề này.
VOV.VN - Con tôi đang sử dụng thuốc tránh thai thì lại mang thai. Trước đó mấy tháng cháu còn bị mắc cảm cúm. Như vậy thai nhi có ảnh hưởng gì không? Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E tư vấn gỡ rối cho nhân vật.