Thứ Ba, 15:00, 14/07/2026

Thủ dâm thường xuyên mỗi ngày vì vợ đi làm xa, tôi lo bị rối loạn cương dương

VOV.VN - Vợ tôi đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Tôi phải ở nhà một mình nuôi con. Vì thế, tôi phải thủ dâm để tự giải tỏa. Nhưng hình như vì thế mà khiến tôi bị bất lực. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa lời khuyên cho nhân vật.