Tôi bỗng mất ham muốn sau khi vợ sinh bé thứ hai, có phải dấu hiệu bệnh lý?

VOV.VN - Tôi năm nay mới hơn 30 tuổi. Vợ vừa đẻ bé thứ hai nhưng mấy tháng gần đây tôi mất hết ham muốn. Tôi chẳng ham muốn với vợ mà cũng chẳng ham hố quan hệ gì bên ngoài. Bác sĩ Vũ Minh Phượng chia sẻ và đưa lời khuyên tư vấn cho chàng trai.
VOV.VN - Tôi và cô ấy mới yêu nhau khoảng nửa năm, thế nhưng mỗi lần giận dỗi hay cãi nhau, cô ấy lại lôi chuyện người yêu cũ ra kể. Dù tôi đã góp ý nhiều lần rằng chuyện cũ hãy bỏ qua, không nhắc lại nhưng cô ấy vẫn chứng nào tật ấy. Chuyên gia Đinh Đoàn tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Cụm chữ số 21:21 hay 21h21 rất nổi tiếng trong cộng đồng những người yêu thích thần số học và cực kỳ được ưa chuộng, vì sao lại như vậy?
VOV.VN - Tôi bị liệt không thể đi lại được và đã sinh một em bé rất vất vả. Hiện nay tôi lại có thai 5 tuần với bạn trai chưa kết hôn nhưng cả hai gia đình đều ngăn cản. Tôi nên làm thế nào? Bác sĩ Vũ Minh Phượng chia sẻ và đưa lời khuyên cho người phụ nữ đang lo lắng.