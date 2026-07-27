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Tôi bỗng mất ham muốn sau khi vợ sinh bé thứ hai, có phải dấu hiệu bệnh lý?
Thứ Hai, 15:00, 27/07/2026

Tôi bỗng mất ham muốn sau khi vợ sinh bé thứ hai, có phải dấu hiệu bệnh lý?

VOV.VN - Tôi năm nay mới hơn 30 tuổi. Vợ vừa đẻ bé thứ hai nhưng mấy tháng gần đây tôi mất hết ham muốn. Tôi chẳng ham muốn với vợ mà cũng chẳng ham hố quan hệ gì bên ngoài. Bác sĩ Vũ Minh Phượng chia sẻ và đưa lời khuyên tư vấn cho chàng trai.

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PV/VOV2
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