Thứ Bảy, 10:00, 25/07/2026

Mang thai 5 tuần với bạn trai, tôi nên làm gì khi cả hai gia đình đều ngăn cản?

VOV.VN - Tôi bị liệt không thể đi lại được và đã sinh một em bé rất vất vả. Hiện nay tôi lại có thai 5 tuần với bạn trai chưa kết hôn nhưng cả hai gia đình đều ngăn cản. Tôi nên làm thế nào? Bác sĩ Vũ Minh Phượng chia sẻ và đưa lời khuyên cho người phụ nữ đang lo lắng.