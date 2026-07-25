Mang thai 5 tuần với bạn trai, tôi nên làm gì khi cả hai gia đình đều ngăn cản?

VOV.VN - Tôi bị liệt không thể đi lại được và đã sinh một em bé rất vất vả. Hiện nay tôi lại có thai 5 tuần với bạn trai chưa kết hôn nhưng cả hai gia đình đều ngăn cản. Tôi nên làm thế nào? Bác sĩ Vũ Minh Phượng chia sẻ và đưa lời khuyên cho người phụ nữ đang lo lắng.
VOV.VN - Cách đây 10 năm, tôi bị có thai ngoài tử cung nên buộc phải phẫu thuật. Cùng với đó, tôi cũng thực hiện thắt ống dẫn trứng luôn. Giờ mới hơn 40 tuổi tôi đã mất kinh. Đó có phải lý do khiến tôi mãn kinh sớm? Bác sĩ Vũ Minh Phượng đưa lời khuyên tư vấn cho nhân vật giúp giải tỏa lo lắng.
VOV.VN - Tôi phát hiện ra trễ kinh được 6 ngày liệu đó có phải dấu hiệu mang thai. Vào thời điểm nào tôi có thể dùng được que thử thai để có kết quả chính xác nhất? Bác sĩ Vũ Minh Phượng đưa lời khuyên tư vấn cho người phụ nữ.
VOV.VN - Tôi và cô ấy mới yêu nhau khoảng nửa năm, thế nhưng mỗi lần giận dỗi hay cãi nhau, cô ấy lại lôi chuyện người yêu cũ ra kể. Dù tôi đã góp ý nhiều lần rằng chuyện cũ hãy bỏ qua, không nhắc lại nhưng cô ấy vẫn chứng nào tật ấy. Chuyên gia Đinh Đoàn tư vấn cho nhân vật.