Trễ kinh bao nhiêu ngày mới biết chắc đã mang thai?

VOV.VN - Tôi phát hiện ra trễ kinh được 6 ngày liệu đó có phải dấu hiệu mang thai. Vào thời điểm nào tôi có thể dùng được que thử thai để có kết quả chính xác nhất? Bác sĩ Vũ Minh Phượng đưa lời khuyên tư vấn cho người phụ nữ.
VOV.VN - Cháu nhà tôi 11 tuổi tuy nhiên 1 bên tinh hoàn bị teo. Khi đi khám, bác sĩ lại không điều trị gì mà bảo để chờ cho cháu đến tuổi dậy thì. Tình trạng của cháu như thế này sau có thể sinh con được không? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải tư vấn cho người đàn ông đang lo lắng.
VOV.VN - Chuyện tình đặc biệt của họ bắt đầu bằng chữ "thương", hơn 40 năm qua, tình yêu của hai người hiện ra qua mỗi bữa cơm nóng, những lần thay băng, chăm bệnh và cả những khoảnh khắc cùng nhau vượt qua lằn ranh sinh tử.
VOV.VN - Không phải căn phòng nào cũng đủ điều kiện để cây thật phát triển. Theo các chuyên gia, lựa chọn cây giả hay cây thật cần căn cứ vào ánh sáng, độ ẩm, tần suất sử dụng không gian và thời gian chăm sóc để vừa tạo điểm nhấn cho ngôi nhà vừa duy trì tính thẩm mỹ lâu dài.
VOV.VN - Không phải lần nào mèo liếm lông cho đồng loại cũng là dấu hiệu yêu mến. Theo nghiên cứu mới, hành vi này có thể giúp tăng sự gắn kết giữa các cá thể, nhưng trong một số tình huống cũng là cách gửi thông điệp cảnh báo hoặc giành lợi thế trước khi xảy ra xung đột.
VOV.VN - Mặt sưng sau khi ngủ dậy là tình trạng nhiều người gặp phải. Hiện tượng này có thể chỉ do thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống, nhưng cũng có thể liên quan đến một số vấn đề sức khỏe cần được lưu ý.