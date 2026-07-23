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Trễ kinh bao nhiêu ngày mới biết chắc đã mang thai?
Thứ Năm, 10:00, 23/07/2026

Trễ kinh bao nhiêu ngày mới biết chắc đã mang thai?

VOV.VN - Tôi phát hiện ra trễ kinh được 6 ngày liệu đó có phải dấu hiệu mang thai. Vào thời điểm nào tôi có thể dùng được que thử thai để có kết quả chính xác nhất? Bác sĩ Vũ Minh Phượng đưa lời khuyên tư vấn cho người phụ nữ.

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PV/VOV2
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