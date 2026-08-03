U70 có nên lấy vợ nữa?

VOV.VN - Tôi năm nay 70 tuổi. Bà ấy cũng 60 tuổi. Cả hai chúng tôi người chồng mất, người ly hôn chồng. Bây giờ tôi muốn tái hôn nhưng bà ấy lo sợ nhiều vấn đề từ con cái đến hàng xóm? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa lời khuyên tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi năm nay 66 tuổi. Một năm gần đây mỗi khi quan hệ thì dương vật của tôi đều bị cong lệch. Tuy không đau đớn gì nhưng tôi thấy rất lo lắng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa ra lời tư vấn cho người đàn ông đang lo lắng.
VOV.VN - Tôi đã ly hôn chồng và ở cùng 2 con. Mấy năm nay tôi cũng có bạn trai và sống cùng với nhau. Gần đây, khi tôi có bầu, yêu cầu anh đăng ký kết hôn mới phát hiện ra anh chưa ly hôn vợ. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời khuyên giải đáp những thắc mắc cho người phụ nữ.
VOV.VN - Kết hôn hơn 10 năm, có với nhau 2 mặt con, vô tình tôi phát hiện vợ là người song tính. Hai tháng gần đây, tôi đột nhiên phát hiện ra những tin nhắn tán tỉnh của vợ với người phụ nữ khác. Tôi nên làm sao? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn phân tích và tư vấn gỡ rối cho chàng trai.