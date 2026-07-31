Thứ Sáu, 10:00, 31/07/2026

Phát hiện tin nhắn tán tỉnh của vợ với người phụ nữ khác

VOV.VN - Kết hôn hơn 10 năm, có với nhau 2 mặt con, vô tình tôi phát hiện vợ là người song tính. Hai tháng gần đây, tôi đột nhiên phát hiện ra những tin nhắn tán tỉnh của vợ với người phụ nữ khác. Tôi nên làm sao? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn phân tích và tư vấn gỡ rối cho chàng trai.