Thứ Sáu, 15:00, 31/07/2026

Mang bầu mới biết người yêu chưa xong thủ tục ly hôn

VOV.VN - Tôi đã ly hôn chồng và ở cùng 2 con. Mấy năm nay tôi cũng có bạn trai và sống cùng với nhau. Gần đây, khi tôi có bầu, yêu cầu anh đăng ký kết hôn mới phát hiện ra anh chưa ly hôn vợ. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời khuyên giải đáp những thắc mắc cho người phụ nữ.