Vì sao rối loạn cương dương ngày càng tăng?

VOV.VN - Bác sĩ Nguyễn Thế Thịnh, Bệnh viện E cho biết, cách đây khoảng 10 năm khi nhắc đến rối loạn cương dương hầu hết ở người ngoài 60 tuổi, hiện nay chúng tôi tiếp nhận nhiều bệnh nhân ngoài 30 tuổi, thậm chí ngoài 20 đã gặp phải tình trạng "trên bảo dưới không nghe".
VOV.VN - Người chồng muốn ly hôn vì vợ chê chồng lương thấp. Chuyên gia tâm lý sẽ đưa ra lời khuyên cho nhâm vật.
VOV.VN - Dù đã cho vợ uống thuốc tránh thai khẩn cấp sau khi quan hệ tình dục, người chồng vẫn quan ngại về hiệu quả tránh thai của loại thuốc này. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Cụ ông 84 tuổi vẫn có ham muốn tình dục cao, khiến người vợ khó lòng đáp ứng. Chuyên gia Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Người chồng đau khổ vì vợ nhất quyết đòi ly hôn chồng, bỏ lại hai con để tiến tới với người tình. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.