Thứ Hai, 10:00, 12/10/2026

Vì sao rối loạn cương dương ngày càng tăng?

VOV.VN - Bác sĩ Nguyễn Thế Thịnh, Bệnh viện E cho biết, cách đây khoảng 10 năm khi nhắc đến rối loạn cương dương hầu hết ở người ngoài 60 tuổi, hiện nay chúng tôi tiếp nhận nhiều bệnh nhân ngoài 30 tuổi, thậm chí ngoài 20 đã gặp phải tình trạng "trên bảo dưới không nghe".