Bí mật chốn phòng the giúp vợ chồng cùng thăng hoa

Có nên ở bên người đàn ông đa tình?

VOV.VN - Tôi và anh đều đã qua một lần đổ vỡ. Trong khi chúng tôi quen nhau, anh cũng thừa nhận cùng lúc quen với một vài phụ nữ khác vì muốn tìm người phù hợp nhất. Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ với người đàn ông đa tình như vậy? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời khuyên cho người phụ nữ.