Bí mật chốn phòng the giúp vợ chồng cùng thăng hoa

VOV.VN - Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 20 năm, đến nay tôi mới 40 tuổi đã xuất hiện tình trạng "yếu". Làm thế nào để nâng cao khả năng để cuộc sống vợ chồng thêm thăng hoa? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải và chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời tư vấn cho người đàn ông.
VOV.VN - Tôi và anh đều đã qua một lần đổ vỡ. Trong khi chúng tôi quen nhau, anh cũng thừa nhận cùng lúc quen với một vài phụ nữ khác vì muốn tìm người phù hợp nhất. Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ với người đàn ông đa tình như vậy? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời khuyên cho người phụ nữ.
VOV.VN - Tôi thỉnh thoảng vẫn phải đi "ra ngoài" để giải tỏa nhu cầu sinh lý. Tuy có dùng bao cao su nhưng tôi vẫn lo lắng có thể nhiễm bệnh. Vậy cách dùng nào tốt nhất để có thể phòng ngừa? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ đưa lời khuyên tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Vợ tôi đã mãn kinh được vài năm trong khi tôi vẫn còn nhiều ham muốn. Vì thế bà í cũng hay "trốn" tôi. Làm thế nào để hai vợ chồng được hòa hợp?
VOV.VN - Hạnh phúc không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở cách mỗi người phụ nữ đối diện và xây dựng cuộc sống của mình. Một người mẹ đơn thân vẫn có thể tạo ra một mái ấm đủ đầy yêu thương, nếu cô ấy vững vàng và tin vào giá trị của bản thân.