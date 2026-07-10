Ấn tượng Lễ công bố bộ nhận diện thương hiệu Khu du lịch Giao Ninh (Ninh Bình)

Ninh Bình đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước và điểm đến có vị thế trên bản đồ du lịch khu vực, quốc tế. Sau khi mở rộng không gian phát triển, tỉnh có thêm nhiều lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái, di sản văn hóa và bản sắc cộng đồng để phát triển hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng.

Sân khấu chương trình được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Bên cạnh các thương hiệu đã được khẳng định như du lịch di sản, sinh thái, văn hóa - tâm linh, tỉnh xác định du lịch biển là một trong những hướng phát triển chiến lược nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng vùng ven biển, mở rộng không gian phát triển và gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Các tiết mục nghệ thuật mang đậm sắc màu văn hóa vùng biển

Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh Ninh Bình ước đón hơn 17,6 triệu lượt khách, tăng 23,34% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 17.966 tỷ đồng, tăng 21,75%.

Các đại biểu tham dự chương trình

Với đường bờ biển dài khoảng 90 km, hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú cùng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của cư dân vùng biển, Ninh Bình có điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, trải nghiệm, cộng đồng và ẩm thực biển.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình công bố Quyết định đổi tên Khu du lịch Quất Lâm thành Khu du lịch Giao Ninh

Trong đó, Khu du lịch Giao Ninh được định hướng trở thành một trong những trung tâm phát triển du lịch biển của tỉnh. Khu vực này hội tụ cảnh quan thiên nhiên, văn hóa làng biển và nhiều giá trị truyền thống như nghề làm nước mắm Sa Châu, nghề muối Bạch Long cùng không gian sinh hoạt đặc trưng của cư dân vùng bãi bồi ven biển.

Ban tổ chức cho biết, Bộ nhận diện thương hiệu Khu du lịch Giao Ninh được xây dựng với thông điệp "Giao Ninh - Nơi biển gọi bình yên". Logo lấy cảm hứng từ hình ảnh sóng biển, đường chân trời, cánh buồm và sự chuyển động của thiên nhiên, thể hiện sự kết nối giữa biển và đất liền, giữa truyền thống và hiện đại.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng

Hệ thống màu sắc sử dụng các gam xanh của biển và hệ sinh thái ven bờ kết hợp sắc vàng của nắng, cát biển và những giá trị văn hóa truyền thống, hướng tới xây dựng hình ảnh một điểm đến xanh, thân thiện và giàu bản sắc.

Hàng nghìn người tham dự chào mừng sự kiện

Bộ nhận diện thương hiệu được xây dựng đồng bộ từ logo, màu sắc đến các quy chuẩn ứng dụng trên các ấn phẩm truyền thông và hoạt động quảng bá. Cùng với bộ sản phẩm du lịch cộng đồng các xã ven biển, việc công bố bộ nhận diện thương hiệu được kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng nhận diện điểm đến, quảng bá hình ảnh Khu du lịch Giao Ninh trên thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời tạo nền tảng để kết nối cộng đồng và doanh nghiệp phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng vùng ven biển.

Theo tỉnh Ninh Bình, đây là bước đi quan trọng trong quá trình định vị thương hiệu du lịch biển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa, hướng tới mục tiêu đưa vùng biển Ninh Bình trở thành điểm đến xanh, an toàn, chất lượng và giàu bản sắc.