English
/ DU LỊCH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ấn tượng Lễ công bố bộ nhận diện thương hiệu Khu du lịch Giao Ninh (Ninh Bình)

Thứ Sáu, 22:05, 10/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 10/7, tỉnh Ninh Bình đã long trọng tổ chức Chương trình công bố Bộ nhận diện thương hiệu Khu du lịch Giao Ninh và bộ sản phẩm du lịch cộng đồng các xã ven biển, khẳng định định hướng phát triển du lịch biển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và giàu bản sắc.

Ninh Bình đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước và điểm đến có vị thế trên bản đồ du lịch khu vực, quốc tế. Sau khi mở rộng không gian phát triển, tỉnh có thêm nhiều lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái, di sản văn hóa và bản sắc cộng đồng để phát triển hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng.

An tuong le cong bo bo nhan dien thuong hieu khu du lich giao ninh ninh binh hinh anh 1
Sân khấu chương trình được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Bên cạnh các thương hiệu đã được khẳng định như du lịch di sản, sinh thái, văn hóa - tâm linh, tỉnh xác định du lịch biển là một trong những hướng phát triển chiến lược nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng vùng ven biển, mở rộng không gian phát triển và gia tăng trải nghiệm cho du khách.

An tuong le cong bo bo nhan dien thuong hieu khu du lich giao ninh ninh binh hinh anh 2
Các tiết mục nghệ thuật mang đậm sắc màu văn hóa vùng biển

Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh Ninh Bình ước đón hơn 17,6 triệu lượt khách, tăng 23,34% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 17.966 tỷ đồng, tăng 21,75%.

An tuong le cong bo bo nhan dien thuong hieu khu du lich giao ninh ninh binh hinh anh 3
Các đại biểu tham dự chương trình

Với đường bờ biển dài khoảng 90 km, hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú cùng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của cư dân vùng biển, Ninh Bình có điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, trải nghiệm, cộng đồng và ẩm thực biển.

An tuong le cong bo bo nhan dien thuong hieu khu du lich giao ninh ninh binh hinh anh 4
Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình công bố Quyết định đổi tên Khu du lịch Quất Lâm thành Khu du lịch Giao Ninh

Trong đó, Khu du lịch Giao Ninh được định hướng trở thành một trong những trung tâm phát triển du lịch biển của tỉnh. Khu vực này hội tụ cảnh quan thiên nhiên, văn hóa làng biển và nhiều giá trị truyền thống như nghề làm nước mắm Sa Châu, nghề muối Bạch Long cùng không gian sinh hoạt đặc trưng của cư dân vùng bãi bồi ven biển.

Ban tổ chức cho biết, Bộ nhận diện thương hiệu Khu du lịch Giao Ninh được xây dựng với thông điệp "Giao Ninh - Nơi biển gọi bình yên". Logo lấy cảm hứng từ hình ảnh sóng biển, đường chân trời, cánh buồm và sự chuyển động của thiên nhiên, thể hiện sự kết nối giữa biển và đất liền, giữa truyền thống và hiện đại.

An tuong le cong bo bo nhan dien thuong hieu khu du lich giao ninh ninh binh hinh anh 5
Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng

Hệ thống màu sắc sử dụng các gam xanh của biển và hệ sinh thái ven bờ kết hợp sắc vàng của nắng, cát biển và những giá trị văn hóa truyền thống, hướng tới xây dựng hình ảnh một điểm đến xanh, thân thiện và giàu bản sắc.

An tuong le cong bo bo nhan dien thuong hieu khu du lich giao ninh ninh binh hinh anh 6
Hàng nghìn người tham dự chào mừng sự kiện

Bộ nhận diện thương hiệu được xây dựng đồng bộ từ logo, màu sắc đến các quy chuẩn ứng dụng trên các ấn phẩm truyền thông và hoạt động quảng bá. Cùng với bộ sản phẩm du lịch cộng đồng các xã ven biển, việc công bố bộ nhận diện thương hiệu được kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng nhận diện điểm đến, quảng bá hình ảnh Khu du lịch Giao Ninh trên thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời tạo nền tảng để kết nối cộng đồng và doanh nghiệp phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng vùng ven biển.

Theo tỉnh Ninh Bình, đây là bước đi quan trọng trong quá trình định vị thương hiệu du lịch biển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa, hướng tới mục tiêu đưa vùng biển Ninh Bình trở thành điểm đến xanh, an toàn, chất lượng và giàu bản sắc.

img_2938.jpg

Du khách nô nức về Giao Ninh (Ninh Binh) đón dấu mốc mới của mùa du lịch biển

VOV.VN - Không khí tại Khu du lịch biển Giao Ninh trở nên nhộn nhịp từ nhiều giờ trước lễ khai mạc. Sân khấu được hoàn thiện, các hoạt động trải nghiệm như thả diều, vui chơi trên bãi biển thu hút đông đảo du khách, trong khi dòng người liên tục đổ về, hứa hẹn một đêm khai hội rực rỡ, mở màn cho mùa du lịch biển 2026.

 

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ra mắt “Trung tâm Thiên nhiên lưu động” tại Ninh Bình, gắn du lịch với bảo vệ môi trường
Ra mắt “Trung tâm Thiên nhiên lưu động” tại Ninh Bình, gắn du lịch với bảo vệ môi trường

VOV.VN - Ngày 29/5, “Trung tâm Thiên nhiên lưu động” giáo dục bảo tồn hoang dã đầu tiên tại Việt Nam đã ra mắt tại Ninh Bình. Được thiết kế trên các xe buýt chuyên dụng tích hợp công nghệ thực tế ảo VR, AR, không gian triển lãm di động này hứa hẹn mang những câu chuyện bảo tồn sinh động đến gần hơn với công chúng.

Ra mắt “Trung tâm Thiên nhiên lưu động” tại Ninh Bình, gắn du lịch với bảo vệ môi trường

Ra mắt “Trung tâm Thiên nhiên lưu động” tại Ninh Bình, gắn du lịch với bảo vệ môi trường

VOV.VN - Ngày 29/5, “Trung tâm Thiên nhiên lưu động” giáo dục bảo tồn hoang dã đầu tiên tại Việt Nam đã ra mắt tại Ninh Bình. Được thiết kế trên các xe buýt chuyên dụng tích hợp công nghệ thực tế ảo VR, AR, không gian triển lãm di động này hứa hẹn mang những câu chuyện bảo tồn sinh động đến gần hơn với công chúng.

Rực rỡ khai mạc Tuần Du lịch Ninh Bình 2026: "Nét họa ngàn năm" giữa lòng di sản
Rực rỡ khai mạc Tuần Du lịch Ninh Bình 2026: "Nét họa ngàn năm" giữa lòng di sản

VOV.VN - Tối 23/5, tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, tỉnh Ninh Bình đã long trọng khai mạc Tuần Du lịch năm 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Hành trình di sản qua các thời đại”, mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Rực rỡ khai mạc Tuần Du lịch Ninh Bình 2026: "Nét họa ngàn năm" giữa lòng di sản

Rực rỡ khai mạc Tuần Du lịch Ninh Bình 2026: "Nét họa ngàn năm" giữa lòng di sản

VOV.VN - Tối 23/5, tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, tỉnh Ninh Bình đã long trọng khai mạc Tuần Du lịch năm 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Hành trình di sản qua các thời đại”, mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Du lịch Ninh Bình đón đoàn lữ hành Australia khảo sát điểm đến, mở rộng thị trường
Du lịch Ninh Bình đón đoàn lữ hành Australia khảo sát điểm đến, mở rộng thị trường

VOV.VN - Ngành du lịch Ninh Bình phối hợp với công ty du lịch BestPrice Travel đón các doanh nghiệp lữ hành Australia khảo sát điểm đến, dịch vụ tại địa phương. Đây là những công ty đang trực tiếp tổ chức tour gửi khách Australia tới Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Du lịch Ninh Bình đón đoàn lữ hành Australia khảo sát điểm đến, mở rộng thị trường

Du lịch Ninh Bình đón đoàn lữ hành Australia khảo sát điểm đến, mở rộng thị trường

VOV.VN - Ngành du lịch Ninh Bình phối hợp với công ty du lịch BestPrice Travel đón các doanh nghiệp lữ hành Australia khảo sát điểm đến, dịch vụ tại địa phương. Đây là những công ty đang trực tiếp tổ chức tour gửi khách Australia tới Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Sự cố Flyboard tại hồ Núi Lớ: Sở Du lịch Ninh Bình thông tin nguyên nhân
Sự cố Flyboard tại hồ Núi Lớ: Sở Du lịch Ninh Bình thông tin nguyên nhân

VOV.VN - Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình thông tin nguyên nhân bước đầu của sự cố Flyboard tại hồ Núi Lớ (phường Hoa Lư) có thể do rác thải, vật cản dưới nước cuốn vào hệ thống khiến thiết bị mất ổn định khi vận hành.

Sự cố Flyboard tại hồ Núi Lớ: Sở Du lịch Ninh Bình thông tin nguyên nhân

Sự cố Flyboard tại hồ Núi Lớ: Sở Du lịch Ninh Bình thông tin nguyên nhân

VOV.VN - Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình thông tin nguyên nhân bước đầu của sự cố Flyboard tại hồ Núi Lớ (phường Hoa Lư) có thể do rác thải, vật cản dưới nước cuốn vào hệ thống khiến thiết bị mất ổn định khi vận hành.

Du lịch Ninh Bình: Kết nối vùng lõi di sản, đánh thức tiềm năng du lịch biển
Du lịch Ninh Bình: Kết nối vùng lõi di sản, đánh thức tiềm năng du lịch biển

VOV.VN - Lần đầu tiên kể từ sau sắp xếp địa giới hành chính, tỉnh Ninh Bình tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch biển Ninh Bình năm 2026. Đây là bước ngoặt, đánh dấu sự chuyển mình của du lịch biển Ninh Bình trong không gian mới, bối cảnh mới.

Du lịch Ninh Bình: Kết nối vùng lõi di sản, đánh thức tiềm năng du lịch biển

Du lịch Ninh Bình: Kết nối vùng lõi di sản, đánh thức tiềm năng du lịch biển

VOV.VN - Lần đầu tiên kể từ sau sắp xếp địa giới hành chính, tỉnh Ninh Bình tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch biển Ninh Bình năm 2026. Đây là bước ngoặt, đánh dấu sự chuyển mình của du lịch biển Ninh Bình trong không gian mới, bối cảnh mới.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực