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Cầu kính Rồng Mây tiếp tục hoạt động từ ngày 1/10

Thứ Bảy, 11:21, 26/09/2026
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VOV.VN - Sau thông báo dự kiến tạm dừng hoạt động từ ngày 1/10 do ảnh hưởng của dự án thi công liền kề, Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây (Lai Châu) cho biết sẽ tiếp tục đón khách từ ngày này cho đến khi có chỉ đạo mới của cơ quan chức năng.

Ngày 26/9, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn có văn bản gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lai Châu cùng các sở, ngành và đơn vị liên quan về việc tiếp tục duy trì hoạt động Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây từ ngày 1/10/2026.

Theo ông Nguyễn Văn Huân, đại diện Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây, quyết định này được đưa ra sau khi dự án liền kề đã tạm dừng thi công. Qua đó, vấn đề an toàn tại khu du lịch được doanh nghiệp đánh giá là tạm thời được đảm bảo.

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Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây. (Ảnh: KDL)

Trước đó, ngày 15/9, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn thông báo dự kiến tạm dừng hoạt động Cầu kính Rồng Mây từ ngày 1/10 do lo ngại ảnh hưởng từ quá trình thi công một dự án liền kề, trong đó có nguy cơ mất an toàn về người và tài sản.

Sau kiến nghị của doanh nghiệp, UBND tỉnh Lai Châu đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để rà soát việc chấp hành pháp luật tại dự án Du lịch thác trắng đèo Hoàng Liên (Cầu kính Rồng Mây) và dự án Quần thể du lịch Vườn Địa Đàng. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ, thực địa và đánh giá các nội dung kiến nghị liên quan đến quá trình thi công dự án liền kề.

Trong văn bản mới, doanh nghiệp cho biết việc tiếp tục duy trì hoạt động nhằm bảo đảm việc làm, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên; đồng thời không làm gián đoạn lịch trình của các đoàn khách và doanh nghiệp lữ hành trong nước, quốc tế.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn khẳng định Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây sẽ hoạt động bình thường từ ngày 1/10/2026 cho đến khi có chỉ đạo mới của cơ quan chức năng.

Cầu kính Rồng Mây hoạt động từ năm 2019, hiện tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 300 lao động địa phương và trung bình đón khoảng 300.000 lượt khách mỗi năm.

 

PV/VOV.VN
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