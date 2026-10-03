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Văn hóa trà trở thành điểm nhấn mới của du lịch Trung Quốc

Thứ Bảy, 08:01, 03/10/2026
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VOV.VN - Văn hóa trà đang trở thành một trong những trải nghiệm thu hút du khách quốc tế tại Trung Quốc, khi ngày càng nhiều người lựa chọn rời xa những đô thị lớn để tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, thiên nhiên và đời sống bản địa.

Tại khu nghỉ dưỡng núi Tây Tắc, thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, những buổi học pha trà và thưởng trà đang trở thành điểm nhấn đối với du khách nước ngoài. Hai gia đình đến từ thành phố Yekaterinburg (Nga) mới đây đã tham gia trải nghiệm này với sự hướng dẫn của một nghệ nhân trà của địa phương.

Một du khách Nga - cô Natalia cho biết những hình ảnh về Trung Quốc trên Internet đã thôi thúc gia đình tới tận nơi khám phá văn hóa, công viên và thiên nhiên của nước này: "Chúng tôi đã xem những hình ảnh, video rất đẹp trên Internet và thực sự ấn tượng. Chính vì vậy, chúng tôi quyết định đến đây để trực tiếp tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, các công viên và cảnh quan thiên nhiên của Trung Quốc".

van hoa tra tro thanh diem nhan moi cua du lich trung quoc hinh anh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Theo bà Thẩm Diễm Phi - nhân viên phụ trách tiếp thị của một khu nghỉ dưỡng, hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội đang đóng vai trò đáng kể trong việc thu hút khách quốc tế. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, ban quản l‎‎ý khu du lịch này đã bổ sung biển chỉ dẫn đa ngôn ngữ và xây dựng các chương trình trải nghiệm riêng cho khách quốc tế.

“Chúng tôi từng đón một du khách Nga vốn là một blogger du lịch. Trong chuyến đi Trung Quốc, anh ấy đã tới đây tham quan và đăng bài giới thiệu trên trang cá nhân. Sau bài viết đó, nhiều du khách Nga khác đã tìm đến đây theo lời giới thiệu. Hiện khách nước ngoài chiếm khoảng 25 - 26% tổng lượng khách của chúng tôi”, bà Thẩm Diễm Phi cho biết.

Từ đầu năm 2026, Hồ Châu cũng triển khai nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa dành cho sinh viên và du khách nước ngoài, phát hành phiếu giảm giá kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy chương trình thí điểm phát triển du lịch quốc tế. Trong 8 tháng đầu năm, thành phố đón hơn 106.000 lượt khách quốc tế lưu trú qua đêm, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm trước.

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh du lịch quốc tế vào Trung Quốc tiếp tục phục hồi mạnh mẽ. Riêng tỉnh Chiết Giang ghi nhận khoảng 3,15 triệu lượt khách quốc tế lưu trú qua đêm từ tháng 1 đến tháng 8, tăng 32,5% so với cùng kỳ và giúp doanh thu du lịch quốc tế đạt 3,33 tỷ USD. Trung Quốc hiện cũng áp dụng chính sách miễn thị thực tối đa 30 ngày đối với công dân của khoảng 50 quốc gia, tạo thêm thuận lợi cho xu hướng “China Travel” và những hành trình khám phá văn hóa bản địa.

Tuấn Nguyễn/VOV1
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