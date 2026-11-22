Hưởng ứng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2026, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), sáng 22/11 tại phường Tuy Hoà, Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Di sản tư liệu sắc phong – Mạch nguồn lịch sử và văn hóa” và không gian trình diễn, trải nghiệm di sản văn hóa.

Hiện nay trên địa bàn phía Đông tỉnh Đắk Lắk còn 183 sắc phong, có niên đại từ thời nhà Lê đến thời nhà Nguyễn, trong đó có 27 sắc phong cho 13 nhân vật lịch sử như: Lương Văn Chánh, Nguyễn Công Nhàn, Dương Văn Khoa, Lê Trung Lập và nhiều nhân vật khác, đã có đóng góp quan trọng trong công cuộc khai khẩn mở mang đất đai, thành lập làng xã và trong kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ đất nước và 156 sắc phong cho 15 vị thần.

Bên cạnh đó, một số lượng lớn sắc phong cho các làng xã, ghi nhận các hình thức sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng, với sự đa dạng về bản sắc gắn với từng không gian cư trú, từ miền núi đến vùng đồng bằng và miền biển.

Trên địa bàn phía Đông tỉnh Đắk Lắk hiện còn lưu giữ 183 sắc phong, có niên đại từ thời nhà Lê đến thời nhà Nguyễn

Tại trưng bày, Bảo tàng Đắk Lắk giới thiệu 48 bản sắc phong kèm theo nội dung phiên âm, dịch nghĩa, và một số hình ảnh các di tích đình, đền, lẫm, miếu, nơi gắn với phong tục, tín ngưỡng thờ tự các nhân vật lịch sử và các vị thần được sắc phong.

Đặc biệt, trong không gian trưng bày còn giới thiệu 3 sắc phong bản gốc, cung cấp đến người xem những giá trị tinh hoa trong thư pháp, kỹ thuật in ấn, chất liệu giấy dó, dấu triện son độc đáo của người xưa, một mạch nguồn kết nối quá khứ với hiện tại, đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến với đời sống hôm nay.

Trưng bày chuyên đề “Di sản tư liệu sắc phong – Mạch nguồn lịch sử và văn hóa” phường Tuy Hoà, Đắk Lắk

Ông Nguyễn Hữu An, đại diện lãnh đạo Bảo tàng Đắk Lắk cho biết, triển lãm là một trong những nỗ lực của đơn vị, kết nối mạch nguồn lịch sử với hiện tại: “Với trách nhiệm của bảo tàng là nơi lưu giữ và phát huy giá trị các di sản văn hóa, chúng tôi luôn có ý thức trong việc sưu tầm, nghiên cứu, gìn giữ, dịch thuật và phát huy loại hình di sản này. Từ hoạt động trưng bày, trình diễn này, chúng tôi mong muốn sẽ lan tỏa những giá trị di sản văn hóa nói chung và các giá trị văn hóa dân gian nói riêng trong đời sống hiện nay”.