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Đẩy mạnh quảng bá du lịch Việt Nam tại thị trường Ấn Độ

Thứ Bảy, 06:01, 24/10/2026
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VOV.VN - Phú Quốc, Đà Nẵng đang là 2 điểm đến ưa thích nhất của du khách Ấn Độ khi đến Việt Nam. Tuy nhiên, dư địa phát triển du lịch của Việt Nam với thị trường này còn rất lớn, đặc biệt ở phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch kết hợp hội nghị, khen thưởng và tổ chức sự kiện.

Hội thảo quảng bá du lịch “Việt Nam – Những chân trời mới” tại New Delhi do Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với Công ty Du lịch Vietravel tổ chức, đã thu hút sự tham dự của các doanh nghiệp lữ hành và đối tác du lịch Ấn Độ.

Sức hấp dẫn của Việt Nam được thể hiện qua trải nghiệm thực tế của những người làm du lịch tại Ấn Độ. Ông Ashok Singhal - một chuyên gia du lịch tại New Delhi cho biết trong 14 năm qua, với ông Việt Nam vẫn là một trong những điểm đến yêu thích nhất. Trong chuyến đi kéo dài 15 ngày ở Việt Nam, ông đã khám phá nhiều địa danh nổi tiếng từ Bắc vào Nam. Theo ông Ashok Singhal, cảnh quan thiên nhiên đẹp, con người thân thiện, ẩm thực phong phú và mức độ thuận tiện trong đi lại là những yếu tố tạo nên ấn tượng đặc biệt về Việt Nam.

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Hội thảo quảng bá du lịch “Việt Nam – Những chân trời mới” tại thủ đô New Delhi. Ảnh: Đình Nam

Trải nghiệm này cũng giúp ông Ashok Singhal tự tin giới thiệu Việt Nam với các đối tác và khách hàng của công ty du lịch của ông tại Ấn Độ: “Tôi đã làm trong ngành du lịch một thời gian dài. Một câu hỏi tôi luôn được hỏi đó là quốc gia yêu thích của bạn là gì? Tôi đã kể về một vài quốc gia mà tôi yêu thích nhất và Việt Nam chắc chắn là một trong số đó. Với tư cách là một khách du lịch đã có chuyến đi Việt Nam dài 15 ngày, tôi thấy mọi nơi đều vô cùng thú vị, người dân thân thiện với khách du lịch, phương tiện di chuyển, thực phẩm, sự an toàn, mọi thứ đều tốt và vẻ đẹp tự nhiên vô cùng tuyệt vời.”

Theo các công ty du lịch Ấn Độ, hiện nay, du khách từ Ấn Độ chủ yếu chọn Phú Quốc và Đà Nẵng như 2 điểm đến được ưa thích nhất ở Việt Nam và nhu cầu du lịch Việt Nam của người Ấn Độ ngày càng tăng, mở ra cơ hội cho doanh nghiệp du lịch hai nước.

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Ông Ashok Singhal - một chuyên gia du lịch tại Delhi. Ảnh: Đình Nam

Từ những xu hướng đó, tại hội thảo quảng bá du lịch “Việt Nam – Những chân trời mới” tại thủ đô New Delhi, công ty Vietravel đã giới thiệu các sản phẩm du lịch mới dành cho khách Ấn Độ, từ hành trình khám phá văn hóa, di sản đến nghỉ dưỡng và du lịch kết hợp sự kiện. Nhiều địa điểm du lịch khác trên khắp lãnh thổ Việt Nam, ngoài 2 điểm ưa thích của du khách Ấn Độ đã được quảng bá. Đặc biệt, doanh nghiệp ra mắt các giải pháp du lịch MICE trọn gói, bao gồm tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm, du lịch khen thưởng, hoạt động gắn kết tập thể và tiệc tối, cùng các dịch vụ lưu trú, vận chuyển, ẩm thực và giải trí được thiết kế theo nhu cầu của từng đoàn khách.

Việc kết hợp nhiều loại hình trải nghiệm trong cùng một hành trình được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách Ấn Độ, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho các doanh nghiệp muốn tổ chức kỳ nghỉ kết hợp hội nghị, các hoạt động khen thưởng cho nhân viên.

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Doanh nghiệp du lịch giới thiệu các điểm đến hấp dẫn tại Việt Nam và các sản phẩm mới tới các công ty lữ hành Ấn Độ. Ảnh: Đình Nam

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh nhấn mạnh du lịch đang trở thành một lĩnh vực hợp tác ngày càng nổi bật trong quan hệ Việt Nam – Ấn Độ. Theo Đại sứ, bên cạnh lợi ích kinh tế, trao đổi khách du lịch còn góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hiểu biết văn hóa và củng cố tình hữu nghị giữa hai nước.

Đại sứ cho biết kết nối hàng không giữa Việt Nam và Ấn Độ đang ngày càng được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân hai nước đi lại và khám phá các điểm đến của nhau. Đại sứ cũng kêu gọi doanh nghiệp lữ hành hai bên tăng cường kết nối, xây dựng sản phẩm phù hợp với thị hiếu của du khách.

Hội thảo quảng bá du lịch Việt Nam diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam, hướng tới dấu mốc 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Ấn Độ vào năm 2027. Việc kết hợp quảng bá điểm đến với kết nối trực tiếp các doanh nghiệp được kỳ vọng góp phần chuyển sự quan tâm của du khách Ấn Độ thành những chương trình du lịch cụ thể, qua đó khai thác tốt hơn tiềm năng hợp tác và đưa du lịch trở thành cầu nối thiết thực giữa nhân dân hai nước.

Đình Nam, Lê Dũng/VOV-New Delhi
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