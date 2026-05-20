Du lịch Hàn Quốc 2026: Vì sao hàng nghìn người sẽ đến Busan vào tháng 6?

Vào tháng 3/2026, với sức hút từ tour diễn "Arirang" của nhóm nhạc BTS tại Seoul, ngành du lịch Hàn Quốc đã lập kỷ lục mới về lượng khách quốc tế đến trong một tháng, đạt 2,06 triệu lượt. Tổng cộng 4,76 triệu lượt khách nước ngoài đã đến Hàn Quốc trong quý I/2026, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, chỉ trong vài ngày khi nhóm BTS biểu diễn tại Goyang (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) vào tháng 4/2026, hơn 48.500 du khách nước ngoài đã đến thành phố này và chi tiêu 337,8 triệu won - con số gấp hàng chục lần so với 3 tháng trước đó cộng lại.

Hướng tới các buổi biểu diễn của nhóm BTS ở Busan (dự kiến vào ngày 12 và 13/6/2026 tại Sân vận động chính Asiad Busan có sức chứa hơn 53.000 chỗ), chính quyền thành phố coi đây là "cơ hội vàng" cho ngành du lịch. Một dự án mang tên "Lễ hội hóa toàn thành phố" sẽ được ngành du lịch Busan khởi động, nhằm giữ chân du khách ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn tại đây. Chiến lược được triển khai toàn diện trên bốn phương diện chính gồm dịch vụ lưu trú, trải nghiệm thực tế, ẩm thực và xây dựng thương hiệu thành phố.

Bắt đầu từ ngày 5/6, nhà ga Busan sẽ vận hành một trung tâm chào đón chuyên biệt, cung cấp dịch vụ giữ hành lý, khu vực trải nghiệm K-pop và các bộ quà tặng (phiên bản giới hạn) dành cho người hâm mộ. Busan sẽ thắp sáng các công trình kiến trúc nổi tiếng như cầu Gwangan hay tháp Busan bằng màu đỏ, như một hình thức "bắt trend" với màu sắc chủ đạo trong album mới của nhóm BTS.

Ngoài ra nhằm kích thích kinh tế địa phương, một khu chợ ẩm thực quy mô lớn sẽ được thiết lập ngay tại cảng Busan, quy tụ hàng chục gian hàng mang đến những hương vị đặc trưng nhất của vùng biển phía Nam của Hàn Quốc. Thành phố cũng mở các tuyến xe buýt tham quan đặc biệt được trang trí bằng hình ảnh của nhóm BTS, kết nối du khách với các ngôi chùa cổ, không gian nghệ thuật và làng chài ven biển.

Để có thêm lựa chọn lưu trú cho những người hâm mộ, dự kiến chính quyền Busan sẽ linh hoạt chuyển đổi các cơ sở công cộng như trung tâm thanh thiếu niên núi Geumnyeon và Gudeok thành nơi ở tạm thời trong khoảng thời gian từ ngày 11 - 13/6. Ngôi chùa Naewonjeong sẽ mở hoạt động lưu trú "Temple Stay", cung cấp chỗ nghỉ được trợ giá cho khoảng 400 khách nước ngoài.