中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Du lịch Hàn Quốc 2026: Vì sao hàng nghìn người sẽ đến Busan vào tháng 6?

Thứ Tư, 06:01, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sức hút của nhóm nhạc BTS đã giúp ngành du lịch Hàn Quốc lập kỷ lục về lượng khách trong tháng 3/2026. Tới đây vào tháng 6, các đêm diễn trong tour "Arirang" của nhóm BTS tại Busan sẽ mở ra cơ hội vàng cho du lịch địa phương.

Vào tháng 3/2026, với sức hút từ tour diễn "Arirang" của nhóm nhạc BTS tại Seoul, ngành du lịch Hàn Quốc đã lập kỷ lục mới về lượng khách quốc tế đến trong một tháng, đạt 2,06 triệu lượt. Tổng cộng 4,76 triệu lượt khách nước ngoài đã đến Hàn Quốc trong quý I/2026, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, chỉ trong vài ngày khi nhóm BTS biểu diễn tại Goyang (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) vào tháng 4/2026, hơn 48.500 du khách nước ngoài đã đến thành phố này và chi tiêu 337,8 triệu won - con số gấp hàng chục lần so với 3 tháng trước đó cộng lại.

du lich han quoc 2026 vi sao hang nghin nguoi se den busan vao thang 6 hinh anh 1
Busan (Hàn Quốc) là thành phố yêu thích của người hâm mộ nhóm BTS. Nguồn: Visit Korea

Hướng tới các buổi biểu diễn của nhóm BTS ở Busan (dự kiến vào ngày 12 và 13/6/2026 tại Sân vận động chính Asiad Busan có sức chứa hơn 53.000 chỗ), chính quyền thành phố coi đây là "cơ hội vàng" cho ngành du lịch. Một dự án mang tên "Lễ hội hóa toàn thành phố" sẽ được ngành du lịch Busan khởi động, nhằm giữ chân du khách ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn tại đây. Chiến lược được triển khai toàn diện trên bốn phương diện chính gồm dịch vụ lưu trú, trải nghiệm thực tế, ẩm thực và xây dựng thương hiệu thành phố.

Bắt đầu từ ngày 5/6, nhà ga Busan sẽ vận hành một trung tâm chào đón chuyên biệt, cung cấp dịch vụ giữ hành lý, khu vực trải nghiệm K-pop và các bộ quà tặng (phiên bản giới hạn) dành cho người hâm mộ. Busan sẽ thắp sáng các công trình kiến trúc nổi tiếng như cầu Gwangan hay tháp Busan bằng màu đỏ, như một hình thức "bắt trend" với màu sắc chủ đạo trong album mới của nhóm BTS.

du lich han quoc 2026 vi sao hang nghin nguoi se den busan vao thang 6 hinh anh 2
Busan sẽ thắp sáng các công trình kiến trúc nổi tiếng như cầu Gwangan, nhằm hưởng ứng các buổi biểu diễn của nhóm BTS tại thành phố trong tháng 6/2026.

Ngoài ra nhằm kích thích kinh tế địa phương, một khu chợ ẩm thực quy mô lớn sẽ được thiết lập ngay tại cảng Busan, quy tụ hàng chục gian hàng mang đến những hương vị đặc trưng nhất của vùng biển phía Nam của Hàn Quốc. Thành phố cũng mở các tuyến xe buýt tham quan đặc biệt được trang trí bằng hình ảnh của nhóm BTS, kết nối du khách với các ngôi chùa cổ, không gian nghệ thuật và làng chài ven biển.

Để có thêm lựa chọn lưu trú cho những người hâm mộ, dự kiến chính quyền Busan sẽ linh hoạt chuyển đổi các cơ sở công cộng như trung tâm thanh thiếu niên núi Geumnyeon và Gudeok thành nơi ở tạm thời trong khoảng thời gian từ ngày 11 - 13/6. Ngôi chùa Naewonjeong sẽ mở hoạt động lưu trú "Temple Stay", cung cấp chỗ nghỉ được trợ giá cho khoảng 400 khách nước ngoài.

Hải Nam/VOV.VN (tổng hợp)
Tag: du lịch Busan concert BTS tour Arirang kích cầu du lịch văn hóa Kpop Hàn Quốc nhóm BTS
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Việt Nam lọt top điểm đến hàng đầu của du khách Nga và Hàn Quốc năm 2026
Việt Nam lọt top điểm đến hàng đầu của du khách Nga và Hàn Quốc năm 2026

VOV.VN - Theo thống kê về số chuyến du lịch nước ngoài tại Hàn Quốc và Nga, Việt Nam nằm trong danh sách những điểm đến hàng đầu của khách du lịch từ hai quốc gia này trong quý I/2026. Nhiều năm qua, cả Hàn Quốc và Nga đều những thị trường khách quốc tế quan trọng của du lịch Việt Nam.

Việt Nam lọt top điểm đến hàng đầu của du khách Nga và Hàn Quốc năm 2026

Việt Nam lọt top điểm đến hàng đầu của du khách Nga và Hàn Quốc năm 2026

VOV.VN - Theo thống kê về số chuyến du lịch nước ngoài tại Hàn Quốc và Nga, Việt Nam nằm trong danh sách những điểm đến hàng đầu của khách du lịch từ hai quốc gia này trong quý I/2026. Nhiều năm qua, cả Hàn Quốc và Nga đều những thị trường khách quốc tế quan trọng của du lịch Việt Nam.

Công ty du lịch sẽ bị phạt nặng nếu du khách bỏ trốn ở lại Hàn Quốc
Công ty du lịch sẽ bị phạt nặng nếu du khách bỏ trốn ở lại Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc sẽ mạnh tay xử lý "tour 0 đồng" và vấn đề khách du lịch bỏ trốn. Theo quy định mới, các công ty du lịch sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý và đối mặt với hình phạt nghiêm khắc nếu có hành vi sai phạm.

Công ty du lịch sẽ bị phạt nặng nếu du khách bỏ trốn ở lại Hàn Quốc

Công ty du lịch sẽ bị phạt nặng nếu du khách bỏ trốn ở lại Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc sẽ mạnh tay xử lý "tour 0 đồng" và vấn đề khách du lịch bỏ trốn. Theo quy định mới, các công ty du lịch sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý và đối mặt với hình phạt nghiêm khắc nếu có hành vi sai phạm.

Khai mạc Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2026 tại Hà Nội
Khai mạc Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2026 tại Hà Nội

VOV.VN - Với thông điệp "Cảm nhận Hàn Quốc của bạn", Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2026 diễn ra từ ngày 23 - 26/4 tại Hà Nội sẽ mang đến không gian K-pop, ẩm thực, làm đẹp... đa dạng trải nghiệm cho khách tham quan, qua đó góp phần thắt chặt giao lưu du lịch, văn hóa giữa hai quốc gia.

Khai mạc Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2026 tại Hà Nội

Khai mạc Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2026 tại Hà Nội

VOV.VN - Với thông điệp "Cảm nhận Hàn Quốc của bạn", Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2026 diễn ra từ ngày 23 - 26/4 tại Hà Nội sẽ mang đến không gian K-pop, ẩm thực, làm đẹp... đa dạng trải nghiệm cho khách tham quan, qua đó góp phần thắt chặt giao lưu du lịch, văn hóa giữa hai quốc gia.

Du khách nước ngoài đổ xô đến các ngọn núi ở Seoul, Hàn Quốc
Du khách nước ngoài đổ xô đến các ngọn núi ở Seoul, Hàn Quốc

VOV.VN - Thay vì dành thời gian cho các cung điện hay check-in địa danh nổi tiếng, tại Seoul, ngày càng nhiều du khách nước ngoài chuyển hướng sang cung đường leo núi, thúc đẩy một xu hướng được gọi là "leo núi kiểu Hàn Quốc" (K-hiking).

Du khách nước ngoài đổ xô đến các ngọn núi ở Seoul, Hàn Quốc

Du khách nước ngoài đổ xô đến các ngọn núi ở Seoul, Hàn Quốc

VOV.VN - Thay vì dành thời gian cho các cung điện hay check-in địa danh nổi tiếng, tại Seoul, ngày càng nhiều du khách nước ngoài chuyển hướng sang cung đường leo núi, thúc đẩy một xu hướng được gọi là "leo núi kiểu Hàn Quốc" (K-hiking).

Khi nào du khách Việt có thể xin visa du lịch Hàn Quốc thời hạn 10 năm?
Khi nào du khách Việt có thể xin visa du lịch Hàn Quốc thời hạn 10 năm?

VOV.VN - Từ tháng 4/2026, chính phủ Hàn Quốc giới thiệu cơ chế cấp thị thực (visa) nhập cảnh nhiều lần với thời hạn 10 năm dành cho công dân Việt Nam có hộ khẩu tại các đô thị lớn gồm Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Khi nào du khách Việt có thể xin visa du lịch Hàn Quốc thời hạn 10 năm?

Khi nào du khách Việt có thể xin visa du lịch Hàn Quốc thời hạn 10 năm?

VOV.VN - Từ tháng 4/2026, chính phủ Hàn Quốc giới thiệu cơ chế cấp thị thực (visa) nhập cảnh nhiều lần với thời hạn 10 năm dành cho công dân Việt Nam có hộ khẩu tại các đô thị lớn gồm Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực