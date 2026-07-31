Du lịch sông nước phát triển tại ĐBSCL, nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hiện còn nhiều bến thủy không được cấp phép đang hoạt động tại các địa bàn. Tình trạng bến khách không phép, hoạt động tự phát, thiếu thiết bị cứu sinh; tĩnh không cầu thấp và chướng ngại vật cản trở dòng chảy và ý thức người dân còn hạn chế, chở quá tải, không mặc áo phao khi qua sông v.v. trở thành những mối nguy hiểm tiềm tàng đối với người tham gia lưu thông.

Thực tế, sự phát triển của loại hình du lịch sông nước kéo theo nhu cầu trải nghiệm ngày càng đa dạng của du khách. Tuy nhiên, bên cạnh các tour du lịch được tổ chức bài bản, tình trạng người dân và du khách tự thuê ghe, xuồng, tàu để di chuyển ra các cồn tắm sông, tham gia lễ hội, hay khám phá các tuyến sông nước đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy.

Một trong những phương tiện thuỷ tham gia hoạt động phục vụ du khách ở Cần Thơ

Ngoài ra, tại một vài nơi, một số bạn trẻ còn tự ý trải nghiệm du lịch miệt vườn bằng cách thuê ván SUP bơi trên sông, tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn sông nước. Tài công Lê Văn Hiền tại Cần Thơ bày tỏ: "Chạy trên sông gặp mấy chiếc ván SUP là tự biết mình phải chạy cách xa nó tầm 10m, nếu chạy gần sợ sóng tàu đánh vô là chiếc SUP lật úp liền. Áo phao cũng không chắc chắn đâu, vì lỡ xì phao mà gặp người không biết bơi là nguy hiểm lắm".

Mới đây, lãnh đạo xã Thới Lai, Cần Thơ thông báo đã cho dừng hoạt động vỏ lãi “bay” để kiểm tra. Bởi trước đó, đã có nhiều đoạn video đăng tải du khách trải nghiệm vỏ lãi "bay", người lái sẽ di chuyển tốc độ cao một quãng ngắn trên các dòng kênh nhỏ. Lúc này, mũi vỏ lãi nhấc lên xuống trên mặt nước, chỉ có nửa thân sau và chân vịt tiếp xúc liên tục với mặt nước, tạo cảm giác như đang "bay" tạo sự hồi hộp cho du khách. Tuy nhiên, dù được trang bị áo phao nhưng không ít ý kiến cho rằng trải nghiệm vỏ lãi "bay" luôn tiềm ẩn nguy hiểm, mất an toàn khi phương tiện chạy với tốc độ cao.

Tăng cường kiểm tra trên các tuyến vận tải hành khách

Những vụ tai nạn đường thủy xảy ra thời gian qua càng cho thấy yêu cầu cấp thiết phải siết chặt công tác bảo đảm an toàn. Còn nhớ cách đây không lâu, ngày 18/4/2026, hai ông S. và T. cùng một nhóm người tham dự tiệc sinh nhật trên tàu du lịch tại Đồng Tháp. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, tàu cập bến tại cầu phao dẫn vào Cảng Du thuyền Mỹ Tho để khách lên bờ ra về. Sau khi tàu cập bến, các hành khách lần lượt rời tàu. Khi hai ông S. và T. bước từ tàu lên bờ thì bất ngờ rơi xuống sông và mất tích; thi thể được tìm thấy sau đó.

Liên quan đến vụ việc đau lòng này, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp xác định, tàu du lịch chở hành khách đã hết đăng kiểm từ ngày 18/12/2025 và hết niên hạn vào ngày 31/12/2025. Phương tiện này không đăng ký vận chuyển hành khách, vi phạm quy định như: Không thông báo cho quản lý cảng, hoạt động ngoài giờ quy định của Cảng du thuyền Mỹ Tho tại cầu phao số 2.

Hay ngày 30/4/2026, tại bến đò số 28 (ấp Tân Dinh, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp) đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm, khiến một nạn nhân không qua khỏi. Một nữ hành khách tử vong khi bước xuống phà quá sớm lúc phương tiện chưa được cố định vào bến.

Chứng kiến vụ việc đau lòng này, một người dân ngụ xã Tân Long cho rằng, chính sự lơ là của người điều khiển phương tiện và việc thiếu kỹ năng tham gia giao thông đường thủy của người dân đã dẫn đến tai nạn đáng tiếc: "Một phần thì cũng là lỗi của chủ bến đò ở đó, khi đò mới vừa cập bến chưa kịp chằng dây là xe đã chạy lên bờ. Khi phương tiện lên, xuống phà phải chằng dây an toàn, đạp lái để đảm bảo cố định phà rồi mới cho phương tiện lên, xuống".

Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV phối hợp với lực lượng CSGT đường thủy tuyên truyền kiểm tra chủ phương tiện khai thác và vận hành bến khách ngang sông

Hiện nay, khu vực ĐBSCL đang bước vào mùa mưa bão với nhiều diễn biến thời tiết cực đoan. Gió mạnh, dòng chảy xiết làm tăng nguy cơ lật phương tiện và va chạm giữa tàu lớn với ghe, xuồng nhỏ. Bên cạnh đó, nhiều tuyến kênh, rạch xuất hiện sạt lở, tĩnh không cầu thấp và các vật cản ảnh hưởng đến tầm nhìn, gây khó khăn cho việc điều khiển phương tiện.

Ngoài yếu tố hạ tầng, tình trạng phương tiện không đăng kiểm, chở quá tải, người điều khiển thiếu chứng chỉ chuyên môn vẫn còn diễn ra tại nhiều bến khách ngang sông và khu vực nông thôn.

Là vùng có hệ thống sông ngòi dày đặc, ĐBSCL có nhiều lợi thế phát triển du lịch đường thủy. Tuy nhiên, để mỗi hành trình thực sự an toàn, cả phương tiện, người điều khiển và hành khách đều phải tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Cần Thơ cho biết, ngoài kiểm tra tại bến, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy còn tăng cường tuần tra lưu động trên các tuyến vận tải hành khách du lịch nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp đối phó, như mặc áo phao khi xuất bến nhưng tháo bỏ trong quá trình di chuyển.

"An toàn của du khách phải được đặt lên hàng đầu, không thể có sự lơ là hay ngoại lệ. Chúng tôi tập trung vào các tuyến trọng điểm như khu vực bến Ninh Kiều, khu vực Chợ nổi Cái Răng. Đối với phản ánh về tình trạng du thuyền hoạt động ban đêm có hành khách không mặc áo phao, chúng tôi đã làm việc trực tiếp và yêu cầu các chủ doanh nghiệp, thuyền trưởng ký cam kết thực hiện nghiêm quy định”. Lực lượng sẽ tiến hành cắm chốt tại bến và tuần tra lưu động liên tục, giám sát độc lập để không xảy ra tình trạng đối phó, tức là mặc áo phao lúc xuất bến rồi cởi ra lúc tàu chạy", Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn cho biết.

ĐBSCL có lợi thế đặc biệt để phát triển kinh tế và du lịch đường thủy. Thế nhưng, những lợi thế ấy chỉ thực sự phát huy giá trị khi mỗi chuyến tàu, mỗi bến bãi và mỗi hành khách tham gia giao thông thuỷ đều đặt an toàn lên hàng đầu. Bên cạnh sự tăng cường kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức chấp hành của chủ phương tiện, người điều khiển và mỗi người dân. Bởi trên sông nước, chỉ một phút chủ quan cũng có thể phải trả giá bằng những mất mát không gì bù đắp được.