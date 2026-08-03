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Gần 14 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, một số thị trường sụt giảm

Thứ Hai, 17:15, 03/08/2026
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VOV.VN - Tính chung 7 tháng đầu năm nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 13,92 triệu lượt, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025; thực hiện khoảng 56% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.

Riêng tháng 7/2026, ngành du lịch Việt Nam đã đón 1,66 triệu lượt khách quốc tế, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng đầu năm nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 13,92 triệu lượt, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Các thị trường khu vực Đông Bắc Á vẫn là nguồn khách chủ đạo của du lịch Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2026, dẫn đầu là Trung Quốc (3,08 triệu lượt) và Hàn Quốc (2,39 triệu lượt). Bên cạnh đó, các thị trường Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản cũng nằm trong nhóm các thị trường gửi khách lớn nhất.

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Du khách Nga được chào đón tại sân bay Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Hương Thủy

Đáng chú ý, thị trường Nga tiếp tục bứt phá mạnh mẽ với trên 863.500 lượt khách, đạt mức 274% so với cùng kỳ năm trước và xếp thứ 3 về lượng khách đến Việt Nam. Đây là thị trường có mức tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam vượt trội nhất trong 7 tháng đầu năm 2026.

Bên cạnh đó, các thị trường tiềm năng như Ấn Độ (tăng 42,9%), Philippines (tăng 63,6%), Ba Lan (tăng 51,3%) hay Australia (tăng 22,5%)... vẫn duy trì đà tăng trưởng, góp phần thúc đẩy đa dạng hóa thị trường khách quốc tế của du lịch Việt Nam. 

Trong 7 tháng đầu năm 2026, một số thị trường khách quốc tế giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, như Lào, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Trung Quốc. Đáng chú ý, lượng du khách Hàn Quốc đến Việt Nam tính riêng tháng 7/2026 đã sụt giảm gần 30% so với tháng 7/2025.

PV/VOV.VN
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