Tour khám phá rừng cùng kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên được quốc tế vinh danh

Theo thông tin từ Vườn quốc gia Cát Tiên, tour trải nghiệm - khám phá mang tên "Katien Ranger Patrol" đã được vinh danh trong Top 3 hạng mục “Dự án du lịch xuất sắc” của Giải thưởng du lịch quốc tế BGTW 2026.

"Thành tích này đã khẳng định sức hút của hoạt động du lịch khám phá rừng gắn liền với trải nghiệm "hóa thân" làm kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên, cùng vượt suối, băng rừng, tuần tra, gỡ bẫy... và tham gia gần như tất cả hoạt động công việc, sinh hoạt của kiểm lâm viên, của nhân viên bảo vệ rừng", đại diện Vườn quốc gia Cát Tiên cho biết.

Kiểm lâm giới thiệu cho du khách về hệ thống camera giám sát rừng tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Nguồn: Oxalis

Giải thưởng này tiếp tục khẳng định sự ghi nhận quốc tế đối với Vườn quốc gia Cát Tiên. Vườn đã nằm trong danh mục Khu dự trữ Sinh quyển thế giới của UNESCO, trong Danh lục Xanh của IUCN... Khu đất ngập nước Bàu Sấu thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên được Ban Thư ký Công ước Ramsar đưa vào Danh sách các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế.

"Katien Ranger Patrol" là một sản phẩm du lịch thuộc dự án Katien Safari, do Công ty Oxalis phối hợp Vườn quốc gia Cát Tiên triển khai. Trong tour, các nhóm khách nhỏ cùng lực lượng kiểm lâm đi theo những tuyến rừng tuần tra, học cách nhận biết dấu vết động vật, phát hiện và tháo gỡ bẫy thú. Hành trình còn có sự tham gia của cộng đồng địa phương như người Mạ và S'tiêng trong các hoạt động hướng dẫn, vận chuyển và phục vụ du khách, tạo thêm cơ hội việc làm và thu nhập từ du lịch.

Sản phẩm du lịch tại Vườn quốc gia Cát Tiên với tên gọi "Katien Ranger Patrol" đã được vinh danh trong Top 3 hạng mục “Dự án du lịch xuất sắc” của Giải thưởng du lịch quốc tế BGTW 2026. Nguồn: Oxalis

Trải nghiệm bảo tồn ngay trong vùng lõi Vườn quốc gia Cát Tiên

Một trong những trải nghiệm đặc biệt trong tour là tìm hiểu về các loại bẫy thú. Sau khi được hướng dẫn cách nhận diện những loại bẫy như bẫy dây và bẫy kẹp, du khách có thể cùng kiểm lâm rà soát các khu vực xung quanh những bầu nước và thực hành tháo gỡ bẫy tại hiện trường khi được cho phép. Du khách cũng được hướng dẫn cách đọc dấu chân và các dấu vết để nhận biết sự xuất hiện của những loài động vật như bò tót, nai, hoẵng, heo rừng và voi rừng.

Mỗi chuyến đi giúp du khách hiểu hơn về rừng Cát Tiên và công tác bảo tồn, đồng thời một phần chi phí từ hoạt động du lịch được đóng góp cho công tác bảo vệ rừng và vận hành các thiết bị giám sát bảo tồn. Nhờ vậy, trải nghiệm của du khách được kết nối với một mục tiêu lớn hơn, tạo nguồn lực để bảo vệ chính hệ sinh thái mà họ đến khám phá.

Du khách hiểu thêm về các loại bẫy thú thường gặp trong rừng và những hậu quả của chúng đối với động vật hoang dã. Nguồn: Oxalis

Bên cạnh đó, mô hình kết hợp trải nghiệm du lịch với bảo tồn thiên nhiên và tạo sinh kế cho cộng đồng bản địa tại Vườn quốc gia Cát Tiên còn tạo thêm cơ hội để người dân vùng đệm tham gia vào chuỗi giá trị du lịch. Các cộng đồng bản địa như người Mạ và S'tiêng tại làng Tà Lài có thể tham gia cung cấp dịch vụ, hướng dẫn và tổ chức các trải nghiệm văn hóa. Việc làm và thu nhập từ du lịch giúp người dân có thêm sinh kế gắn với giá trị của rừng.

Về lâu dài, đây là hướng tiếp cận giúp công tác bảo tồn và phát triển sinh kế cùng tồn tại trong một mô hình du lịch. Khi cộng đồng địa phương có lợi ích trực tiếp từ việc bảo vệ thiên nhiên, rừng có thể trở thành nguồn giá trị bền vững cần được gìn giữ, thay vì tiếp tục chịu áp lực từ các hoạt động khai thác tài nguyên.