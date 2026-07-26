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“Thiền để chạm tĩnh lặng”: Tìm về sự cân bằng tại chùa Linh Ứng, Đà Nẵng

Chủ Nhật, 11:49, 26/07/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026, chương trình “Thiền để chạm tĩnh lặng” diễn ra tối 25/7 tại chùa Linh Ứng, trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, thu hút rất đông người dân, du khách, phật tử tham gia, tận hưởng phút giây tĩnh lặng, mở ra hành trình khám phá Đà Nẵng theo nhiều cung bậc cảm xúc

 

Đây là năm đầu tiên chương trình “Thiền để chạm tĩnh lặng” được tổ chức. Chương trình thu hút hơn 1000 người tham gia, vượt gấp 3 lần so với dự kiến, nhờ sự kết nối, lan tỏa của cộng đồng Phật tử và những người yêu thích thiền định.

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Chương trình “Thiền để chạm tĩnh lặng” đưa các thiền sinh đến với những phút giây tĩnh lặng thông qua thiền định.

Đại đức Thích Thông Định, đến từ chùa Phổ Quang, thành phố Đà Nẵng tham gia chương trình bày tỏ cảm xúc: “Là một tu sĩ của Hội Phật giáo Đà Nẵng, tôi rất hoan hỉ vì được cộng tác và phụng sự với chương trình Enjoy Danang 2026 với chủ đề “Thiền để chạm tĩnh lặng”. Bà con về đây không những là phật tử mà còn là khách thập phương, du khách, kể cả trong và ngoài nước. Vì Đà Nẵng là một thành phố của du lịch rất thiêng liêng, nên ngôi chùa Linh Ứng này tổ chức một chương trình thiền chạm tĩnh lặng trong chuỗi Enjoy Danang là như vậy. Là một người chia sẻ những cảm hứng và giá trị nhân văn của đạo Phật nói chung, tôi cảm thấy rất hoan hỉ khi lan tỏa những giá trị đó đến với nhân sinh”.

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Các phật tử chăm chú nghe bài giảng.

Khác với những hoạt động vui chơi, giải trí đầy sôi nổi, chương trình “Thiền để chạm tĩnh lặng” đưa các thiền sinh đến với những phút giây tĩnh lặng thông qua thiền định. Mọi người được lắng nghe tiếng chuông, sống chậm lại và được kết nối với chính mình. Trong không gian thanh bình của chùa Linh Ứng, du khách tìm thấy được sự cân bằng, bình yên và chữa lành.

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Các tu sĩ đang thiền định.

Du khách Trương Kiều Ly ở tỉnh Quảng Trị đến Đà Nẵng để tham gia chương trình này bày tỏ rất thích thú, vì chương trình rất phù hợp để giảm stress và chữa lành: “Em thấy chương trình khá lớn và chính vì thế nên có nhiều người tới và có năng lượng rất là lành.  Nhìn xuống thấy mọi người đang nhắm mắt lắng nghe và tập trung, mạng lại nhiều năng lượng, truyền tới cho mình sau một tuần làm việc mệt mỏi. Đây là nơi để em có thể tới và giảm stress sau cả tuần làm việc. Những tiếng chuông, hay lời dẫn các sư thầy khiến em cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều”.

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Du khách trải nghiệm thiền định tại chương trình “Thiền để chạm tĩnh lặng”.

“Thiền để chạm tĩnh lặng” tại chùa Linh Ứng là sản phẩm du lịch mới của Đà Nẵng. Giữa không gian thanh tịnh của bán đảo Sơn Trà, người tham dự có cơ hội lắng lại, cảm nhận hơi thở và tìm về sự cân bằng sau những ngày trải nghiệm sôi động.

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Mọi người được lắng nghe tiếng chuông, sống chậm lại và được kết nối với chính mình. 
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Sự thư thái của du khách khi thiền định.
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Thiền định trong không gian chuông pha lê.
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Trong không gian thanh bình của chùa Linh Ứng, du khách tìm được sự cân bằng, bình yên và chữa lành. 
CTV Tuệ Nhi - Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
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