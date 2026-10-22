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Trải nghiệm tham quan Jakarta, thúc đẩy gắn kết nhân dân Việt Nam - Indonesia

Thứ Năm, 10:30, 22/10/2026
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VOV.VN - Đại sứ quán Cộng hòa Indonesia tại Hà Nội phối hợp cùng chính quyền tỉnh Jakarta tổ chức chuyến tham quan trải nghiệm (famtrip) dành cho một số doanh nghiệp Việt Nam. Kết hợp giữa xúc tiến kinh tế và du lịch đóng vai trò thiết yếu trong quan hệ ngoại giao song phương, giúp củng cố gắn kết nhân dân hai nước.

Diễn ra bên lề sự kiện Triển lãm Thương mại Indonesia 2026, chuyến tham quan trải nghiệm được thiết kế đặc biệt nhằm giới thiệu tiềm năng du lịch đô thị và sự năng động, hiện đại của Jakarta. Chuỗi hoạt động bắt đầu bằng việc khám phá các không gian sáng tạo tại khu vực Blok M, Nam Jakarta. Các doanh nhân Việt Nam đã có dịp trực tiếp quan sát nhịp sống, các tương tác văn hóa - xã hội trong cộng đồng đô thị tại thủ đô Indonesia, cũng như trải nghiệm văn hóa ẩm thực địa phương.

trai nghiem tham quan jakarta, thuc day gan ket nhan dan viet nam - indonesia hinh anh 1
Tham quan trải nghiệm (famtrip) dành cho đoàn các doanh nghiệp Việt Nam tại Jakarta

Để làm nổi bật những tiến bộ về cơ sở hạ tầng và quản lý giao thông đô thị, các thành viên trong đoàn đã trải nghiệm hệ thống đường sắt đô thị Jakarta (MRT Jakarta). Đoàn trải nghiệm kết nối đô thị với một bữa tiệc ẩm thực lưu động trên xe buýt 2 tầng, cùng các món ăn đặc trưng của Indonesia.

trai nghiem tham quan jakarta, thuc day gan ket nhan dan viet nam - indonesia hinh anh 2
Kết hợp giữa xúc tiến kinh tế và du lịch đóng vai trò thiết yếu trong ngoại giao song phương hiện đại

Đại sứ Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio khẳng định rằng việc kết hợp giữa xúc tiến kinh tế và du lịch đóng vai trò thiết yếu trong ngoại giao song phương hiện đại. Hoạt động này được kỳ vọng sẽ mở rộng góc nhìn của các doanh nghiệp Việt Nam về lĩnh vực du lịch, đồng thời củng cố quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia.

Thông qua việc trực tiếp trải nghiệm tiềm năng của thủ đô, chuyến tham quan trải nghiệm được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng lượng du khách nước ngoài đến Indonesia, đồng thời thúc đẩy mạng lưới kết nối kinh doanh giữa hai nước.

PV/VOV-Jakarta
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