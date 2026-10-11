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Trung Quốc biến phân voi ở Thung lũng Voi hoang dã thành đồ lưu niệm du lịch

Chủ Nhật, 10:25, 11/10/2026
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VOV.VN - Tại Thung lũng Voi hoang dã ở Tây Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam, miền Tây Nam Trung Quốc, du khách sẽ bắt gặp một dòng sản phẩm lưu niệm độc đáo: sổ tay, bưu thiếp, nam châm gắn tủ lạnh và các sản phẩm làm vườn được làm từ phân voi.

 

Theo tờ Jimu News, các video về những món đồ lưu niệm làm từ phân voi gần đây thu hút được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc.

Thông tin trên trang chính thức của khu du lịch tại Thung lũng Voi hoang dã cho biết, các sản phẩm bao gồm sổ tay, bưu thiếp, nam châm gắn tủ lạnh và giá thể trồng cây làm từ phân voi. Một nữ du khách đã mua một cuốn sổ tay và dùng làm quà tặng. Cô cho biết, dù nguyên liệu làm ra sản phẩm khá đặc biệt, nhưng chúng hoàn toàn không có mùi khó chịu.

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Sổ tay giấy làm từ phân voi. (Ảnh: Trang thông tin của khu du lịch)

Các nhân viên tại Thung lũng Voi hoang dã cũng đã xác nhận với truyền thông về việc các sản phẩm này không có mùi hôi, trong đó có một số loại mới chỉ được ra mắt trong năm nay. Một nhân viên cho biết, sổ tay giấy làm từ phân voi bán rất chạy.

Theo Ban quản lý khu du lịch, ý tưởng này giúp tận dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên do voi thải ra. Mỗi con voi trưởng thành tiêu thụ khoảng 200 kg thức ăn mỗi ngày, chủ yếu là cành, lá và thân cây non, nhưng chỉ tiêu hóa khoảng 45%. Do vậy, phân của voi chứa nhiều chất xơ thực vật có thể dùng để sản xuất giấy.

Trước khi được chế biến thành giấy, phân voi trải qua các công đoạn rửa sạch, khử trùng, diệt khuẩn, phơi khô và hấp ở nhiệt độ cao. Quy trình này giúp loại bỏ mùi hôi và có thể tạo ra mùi hương thoang thoảng của cỏ cây. Đối với các sản phẩm làm vườn, phân được ủ lên men ở nhiệt độ cao để tiêu diệt hạt giống cỏ dại và vi sinh vật gây hại, trong khi vẫn giữ lại được các chất dinh dưỡng.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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