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Từ tàu sân bay Mỹ, khách quốc tế đi ăn mì Quảng, thăm Bà Nà Hills

Thứ Hai, 17:53, 03/08/2026
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VOV.VN - Dịp này, các thủy thủ và thành viên của biên đội tàu sân bay USS George Washington được tham gia những tour chuyên biệt nhằm giới thiệu chiều sâu văn hóa, lịch sử, ẩm thực và đời sống bản địa của Đà Nẵng.

Theo ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành, du lịch Đà Nẵng đã để lại những ấn tượng tốt đẹp với các thủy thủ, nhân viên của biên đội tàu sân bay Mỹ USS George Washington, thông qua các chương trình mang thông điệp "Chạm về nguyên bản", hướng đến những trải nghiệm chân thực thay vì các hoạt động tham quan thông thường.

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Công ty du lịch tại Đà Nẵng tổ chức tour tham quan cho thủy thủ, nhân viên của biên đội tàu sân bay Mỹ. Ảnh: Nguyễn Sơn Thủy

Theo ông Nguyễn Sơn Thủy - Giám đốc Công ty Du lịch Visit Indochina, những ngày qua đơn vị đã phục vụ gần 1.000 lượt thủy thủ và thành viên của biên đội tàu sân bay Mỹ, cung cấp những hành trình được thiết kế chuyên biệt nhằm giới thiệu chiều sâu văn hóa, lịch sử, ẩm thực và đời sống bản địa của Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế. 

Bên cạnh các điểm tham quan nổi bật của Đà Nẵng, nhiều thành viên của đoàn cũng dành thời gian trải nghiệm nhịp sống thường nhật của người dân Đà Nẵng thông qua những hoạt động đời thường nhưng đậm bản sắc, như ngồi cà phê vỉa hè, thưởng thức ẩm thực địa phương và mua sắm tại các khu chợ truyền thống.

tu tau san bay my, khach quoc te di an mi quang, tham ba na hills hinh anh 2
Các thủy thủ, và nhân viên của biên đội tàu sân bay Mỹ tham quan Bà Nà Hills. Ảnh: Nguyễn Sơn Thủy

"Thủy thủ đoàn được thưởng thức những món ăn đặc sản nổi tiếng của địa phương như mì Quảng, bánh xèo, cà phê muối, kem dừa, đồng thời khám phá các địa điểm văn hóa, lịch sử và danh thắng tiêu biểu như Ngũ Hành Sơn, Bà Nà Hills, khu vực trung tâm thành phố, các chợ truyền thống và những làng nghề đặc sắc, trong đó có làng nghề nước mắm Nam Ô... Chúng tôi mong muốn mỗi vị khách quốc tế khi rời Việt Nam sẽ mang theo những ấn tượng đẹp về con người, văn hóa và sự hiếu khách của Đà Nẵng", ông Nguyễn Sơn Thủy cho biết.

Bên cạnh các hoạt động giao lưu và hợp tác, chương trình tham quan dành cho thủy thủ biên đội tàu sân bay USS George Washington góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, lan tỏa hình ảnh thành phố Đà Nẵng an toàn, thân thiện, giàu bản sắc và đủ sức hấp dẫn đối với du khách quốc tế.

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Tàu sân bay USS George Washington đến thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - Ngày 30/7, đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu sân bay USS George Washington cập Cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng. Đây là lần thứ tư Việt Nam đón tàu sân bay Hoa Kỳ, sau các chuyến thăm vào các năm 2018, 2020 và 2023.

Hải Nam/VOV.VN
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