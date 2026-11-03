Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra mắt hệ thống sơ đồ, tờ gấp tham quan chuẩn quốc tế

Sự kiện ra mắt hệ thống sơ đồ, tờ gấp tham quan chuẩn quốc tế tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám thu hút sự tham gia của đông đảo đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý văn hóa, các nhà khoa học, chuyên gia quốc tế và đội ngũ kiến trúc sư trực tiếp thực hiện dự án.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu tại lễ ra mắt hệ thống sơ đồ và tờ gấp tham quan mới chuẩn quốc tế tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đánh giá cao việc ra mắt sơ đồ và tờ gấp tham quan mới. Ông Tài nhấn mạnh: “Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám gắn với lịch sử nghiên cứu di sản của các học giả Việt Nam và Pháp từ đầu thế kỷ 20. Những tư liệu này đến nay vẫn còn nguyên giá trị đối với công tác nghiên cứu bảo tồn di sản. Hôm nay, sự hợp tác ấy tiếp tục được nối dài bằng những hành động cụ thể gắn nghiên cứu khoa học với ứng dụng thực tiễn. Đây là minh chứng sinh động cho hiệu quả hợp tác giáo dục và khoa học Việt - Pháp, quy tụ những kiến thức và kinh nghiệm độc đáo”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt hệ thống sơ đồ, tờ gấp tham quan chuẩn quốc tế tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Được triển khai trên không gian rộng hơn 54.000 m² với bề dày lịch sử nhiều lớp, dự án ra đời nhằm giải quyết thiết thực nhu cầu định hướng và khám phá của du khách. Bộ sản phẩm mới bao gồm sơ đồ tổng thể giới thiệu cấu trúc không gian, vị trí công trình cùng tờ gấp cung cấp súc tích thông tin về lịch sử, kiến trúc, các nhân vật lịch sử và giá trị giáo dục truyền thống. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa bản đồ trực quan, hình ảnh minh họa và nội dung thuyết minh chọn lọc giúp du khách dễ dàng chủ động xây dựng lộ trình, qua đó nâng cao đáng kể trải nghiệm tìm hiểu chiều sâu di sản.

Các đại biểu tham quan hệ thống hệ thống sơ đồ Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Dự án này là minh chứng sinh động cho thành quả hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực bảo tồn di sản. Điểm nhấn đặc biệt của bộ công cụ là toàn bộ quy trình thiết kế đều do đội ngũ chuyên gia, kiến trúc sư, tiến sĩ từng được đào tạo tại Pháp, hiện là giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, thực hiện. Sự hội tụ giữa phương pháp diễn giải di sản hiện đại của châu Âu và sự am hiểu sâu sắc về văn hóa bản địa đã tạo ra những sản phẩm khoa học có giá trị thẩm mỹ và thực tiễn cao.

Phát biểu tại buổi lễ, ngài Eric Soulier, Tham tán hợp tác và hoạt động văn hóa Đại sứ quán Pháp, bày tỏ niềm tự hào và sự khiêm nhường trước một công trình mang sức sống bền bỉ 950 năm, đồng thời đánh giá cao tâm huyết của đội ngũ chuyên gia hai nước.

“Tôi cảm thấy nhỏ bé khi đứng trước một công trình đã được xây dựng cách đây 950 năm và đã trải qua một cái quá trình ‘sống’ 950 năm từ quá khứ cho đến hiện tại, để ngày hôm nay chúng ta có những cơ hội đưa ra những dịch vụ mới, những công cụ mới, đó là hệ thống sơ đồ và tờ gấp tham quan mới dành cho du khách. Đây là một cái công trình nghiên cứu và là một cái dự án mang lại rất nhiều cảm xúc, và tôi có thể nói rằng dự án này đã bắt đầu từ lâu rồi, bắt đầu từ cách đây 950 năm”, ngài Eric Suquet bày tỏ.

PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, nhấn mạnh dự án là sự khẳng định hiệu quả, thiết thực của việc gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học với thực tiễn bảo tồn di sản: “Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám. Các sản phẩm được giới thiệu hôm nay hỗ trợ du khách định hướng trong không gian di tích, đồng thời giúp công chúng tiếp cận rõ hơn với lịch sử, kiến trúc, những giá trị văn hóa, giáo dục đặc sắc của Văn Miếu - Quốc Tử Giám”.

PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chia sẻ về dự án.

Bước tiến này mới chỉ là điểm khởi đầu cho chiến lược phát triển dài hạn hướng tới mốc son 1.000 năm Quốc Tử Giám vào năm 2076. Trong thời gian tới, các đối tác Việt Nam và Pháp sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác số hóa, xây dựng nền tảng tư liệu số đa ngôn ngữ nhằm hệ thống hóa kho tàng văn bia, hoành phi, câu đối, sắc phong và các nguồn tư liệu lịch sử quý giá bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Pháp. Nền tảng công nghệ này tích hợp bản đồ tương tác cùng mã QR sẽ tạo ra hệ sinh thái tham quan thông minh phục vụ cả giới nghiên cứu chuyên sâu lẫn công chúng đại chúng.

Song song với đó, các hành trình khám phá di sản theo chủ đề sẽ lần lượt được triển khai, kết nối Văn Miếu - Quốc Tử Giám với mạng lưới Văn miếu, văn chỉ và các làng khoa bảng tiêu biểu trên khắp cả nước, tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ ngọn lửa truyền thống hiếu học và trọng dụng nhân tài của dân tộc.