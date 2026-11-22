Không chọn du lịch đại trà, du thuyền thế hệ mới Star Seeker (dòng Star Class) được thương hiệu tàu biển hạng sang Windstar Cruises định vị cho phân khúc cao cấp với toàn bộ 112 phòng hạng suite, hầu hết các phòng có ban công riêng hoặc cửa sổ kính lớn từ sàn đến trần. Có sức chứa tối đa 224 khách, du thuyền Star Seeker mới chỉ bắt đầu hải trình đầu tiên vào tháng 1/2026 từ Miami (Mỹ), nổi bật với hệ thống tiện ích chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm được thiết kế theo hướng cá nhân hóa.

Ngày 19/11, Khánh Hòa đón du thuyền Star Seeker của thương hiệu tàu biển hạng sang Windstar Cruises.

Theo bến du thuyền Ana Marina (Khánh Hòa), sáng sớm 19/11, hơn 200 khách nước ngoài từ du thuyền Star Seeker đã qua bến du thuyền Ana Marina để lên bờ, tham quan tại trung tâm Nha Trang. Thủ tục xuất nhập cảnh người và phương tiện được các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải (các lực lượng như cảng vụ, hải quan, bộ đội biên phòng, kiểm dịch y tế...) tiến hành nhanh chóng, thuận lợi nhằm tạo điều kiện tối đa thời gian cho du thuyền và du khách.

Bến du thuyền Ana Marina đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức điều tiết an toàn giao thông thủy, bố trí cầu bến thông thoáng, phân luồng khách di chuyển ra các điểm đón, đậu xe bus đảm bảo không xung đột với các hoạt động thường xuyên. Các đơn vị tăng cường lực lượng an ninh cảng biển phối hợp lực lượng an ninh trên địa bàn để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi chèo kéo, buôn bán hàng rong đeo bám khách, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự.

Hành khách từ tàu Star Seeker qua bến du thuyền Ana Marina.

Hành khách từ tàu Star Seeker chọn tham quan các điểm đến nổi tiếng tại địa phương như: Nhà thờ Núi, Tháp Bà Ponagar, chợ Đầm, tháp Trầm Hương, chùa Long Sơn... cũng như mua sắm và thưởng thức ẩm thực, đặc sản Nha Trang – Khánh Hòa. Một số nhóm khách lẻ và thủy thủ đoàn tự do tham quan, mua sắm, trải nghiệm các dịch vụ tại bến du thuyền Ana Marina.

Trước khi về tàu Star Seeker, một du khách Mỹ chia sẻ sự ấn tượng về Nha Trang dù chỉ có vài giờ tham quan trên bờ: "Ấn tượng đầu tiên là hạ tầng bến cảng rất sạch sẽ, hiện đại, nhiều người đã chụp ảnh với phông nền tuyệt đẹp là cảnh biển và đô thị Nha Trang. Ở đây có rất nhiều quán cà phê, tôi cũng thưởng thức cà phê Việt Nam và thấy rất tuyệt. Bản thân tôi thích lớp học nấu ăn địa phương, các vị khách khác cũng vậy. Một số vị khách kể rằng họ thích tour đạp xe tại Nha Trang, giữa không gian yên bình và thời tiết dễ chịu. Mọi người đều nói rằng Nha Trang là một điểm đến tuyệt vời để ghé thăm".

Các du khách từ tàu Star Seeker đến Nha Trang hôm 19/11 chủ yếu mang quốc tịch Mỹ

Theo đơn vị đón khách, các du khách từ tàu Star Seeker đến Nha Trang lần này chủ yếu mang quốc tịch Mỹ, có sức chi tiêu cao, thậm chí trong thời gian 8 tiếng trên bờ, có những khách mang theo bộ gậy golf để chơi tại Nha Trang... Điều đó cho thấy Nha Trang – Khánh Hòa có đầy đủ tiềm năng trở thành lựa chọn hàng đầu của các hãng du thuyền cao cấp.

Theo kế hoạch dự kiến, du thuyền Star Seeker sẽ đến Nha Trang và một số cảng khác tại Việt Nam theo một số hải trình từ nay đến năm 2029, trong bối cảnh hãng tàu Windstar Cruises đã ghi nhận nhu cầu tăng mạnh đối với chương trình du lịch tàu biển châu Á. Lượng đặt chỗ cho các chuyến đi năm 2027 của tàu Star Seeker đã tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ, xu hướng này phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng đối với những trải nghiệm du lịch mang tính kết nối cá nhân sâu sắc hơn với các điểm đến. Trong đó, một hành trình 10 đêm kết hợp Việt Nam và Campuchia đã được hãng mở bán cho tháng 1/2029, bao gồm các chương trình tham quan, lưu trú trên đất liền.

Nha Trang – Khánh Hòa có đầy đủ tiềm năng trở thành lựa chọn hàng đầu của các hãng du thuyền cao cấp.

Đưa Nha Trang trở thành điểm đến của du lịch tàu biển

Trước đó ngày 16/11, du thuyền Carnival Luminosa xuất phát từ Singapore nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa (Việt Nam), neo tại phía Bắc vịnh Nha Trang và chuyển tải hành khách qua bến du thuyền Ana Marina để lên bờ tham quan. Lượng khách quốc tế lên bờ gồm hơn 1.500 hành khách và 400 thuyền viên đa quốc tịch. Du thuyền này rời Nha Trang tối cùng ngày, xuất cảnh đi Hong Kong (Trung Quốc).

"Đáng chú ý trong chuyến thăm lần này của Carnival Luminosa, tỉ lệ hành khách qua bến du thuyền Ana Marina để lên bờ, sử dụng các dịch vụ tham quan và mua sắm đạt hơn 80%. Tàu nhập cảnh và xuất cảnh tại Khánh Hòa, họ đã lựa chọn Nha Trang là điểm đến duy nhất tại Việt Nam trong hải trình này. Đặc biệt với chuyến tàu này, có 15 khách rời tàu, kết thúc hải trình để ở lại Nha Trang rồi mới xuất cảnh; ngoài ra có 2 khách mới lên tàu, bắt đầu hải trình từ Nha Trang", một chuyên gia ngành tàu biển tại Khánh Hòa phân tích.

Du thuyền Carnival Luminosa đến Khánh Hòa ngày 16/11

Thực tế tại Việt Nam hiện nay, hoạt động du lịch tàu biển chủ yếu vẫn đón tàu theo hình thức "Chỉ quá cảnh" (Transit-Only), tức là hành khách chỉ ghé lên bờ trong vài giờ rồi rời đi. Trong một số trường hợp, con số khách lên bờ thực tế chỉ chiếm một phần trong tổng số khách trên tàu nhập cảnh vào Việt Nam. Do đó, nếu không đo lường tỷ lệ khách thực tế xuống tàu (disembark) và mức chi tiêu thực tế trên bờ, các con số báo cáo sẽ phản ánh sai lệch giá trị kinh tế thực sự giữ lại tại địa phương.

Do đó, tỉnh Khánh Hòa đang phấn đấu đưa Nha Trang - Cam Ranh trở thành điểm đến chính trong các hải trình quốc tế, kéo dài thời gian lưu cảng thay vì chỉ là nơi quá cảnh. Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã đón 39 chuyến tàu với 62.363 du khách lên bờ tham quan, chủ yếu tham gia các chương trình trong ngày, khoảng 4-8 giờ trên bờ.

Sự chuyển biến đáng chú ý là năm nay, một số chuyến tàu của các hãng du thuyền Trung Quốc đã lưu lại qua đêm tại Cảng quốc tế Cam Ranh. Mặc dù phần đông hành khách vẫn quay về ngủ trên tàu, nhưng việc kéo dài thời gian lưu cảng giúp khách tàu biển đã có thêm thời gian nghỉ ngơi, ăn uống, giải trí, mua sắm... tại Nha Trang, Cam Ranh vào buổi tối.

Du khách từ tàu biển quốc tế tham quan, mua sắm tại Khánh Hòa

Các chuyên gia cho rằng du lịch tàu biển Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng phải nâng cấp từ mô hình “chỉ quá cảnh” sang mô hình “lưu trú ngắn ngày”, thu hút tàu biển và du khách lưu lại 2-3 đêm… thay vì chỉ lưu cảng vài giờ đồng hồ. Các điểm đón tàu cũng phải được xây dựng thành nơi trao đổi hành khách (kể cả khách Việt Nam tham gia lên tàu). Sự chuyển dịch sang mô hình điểm khởi hành - cảng nhà (homeport) hoặc mô hình kết hợp hàng không - tàu biển (fly-cruise) sẽ giúp gia tăng giá trị kinh tế giữ lại địa phương, kéo theo cơ hội xuất khẩu nhân lực, tham gia vào chuỗi cung ứng quốc tế, phát triển các dịch vụ lưu trú trước/sau chuyến đi, dịch vụ hàng không và dịch vụ đón/trả khách...

Đặc biệt, Khánh Hòa có đủ hạ tầng triển khai mô hình kết hợp hàng không - tàu biển (fly-cruise). Đây là sản phẩm đưa khách bằng máy bay đến địa phương để bắt đầu hành trình tàu biển, hoặc đưa khách kết thúc hải trình trở về bằng máy bay. Sản phẩm gồm vé máy bay hoặc phương án chuyến bay phù hợp, vận chuyển sân bay – khách sạn – cảng, lưu trú 1 - 2 đêm tại Khánh Hòa và các dịch vụ khác. Du khách đến sớm có thể nghỉ ngơi và trải nghiệm Cam Ranh, Nha Trang trước khi khởi hành; khách kết thúc hải trình có thể tiếp tục nghỉ dưỡng trước khi bay về nước.