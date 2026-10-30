Du lịch tàu biển tại Việt Nam: Lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo

Ngày 30/10, hội thảo quốc tế về phát triển du lịch tàu biển được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Ngày 30/10, hội thảo quốc tế về phát triển du lịch tàu biển được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa

Ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho biết ngành du lịch Việt Nam đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh quốc tế. Trong bối cảnh đó, du lịch tàu biển không chỉ là một loại hình du lịch giàu tiềm năng, mà còn là lĩnh vực kết nối trực tiếp du lịch với kinh tế biển, giao thông vận tải, thương mại, dịch vụ và giao lưu văn hóa quốc tế.

Thực tế cho thấy, hoạt động du lịch tàu biển tại Việt Nam hiện vẫn chủ yếu dựa vào các chuyến tàu ghé cảng, với thời gian tham quan trên bờ tương đối ngắn. Sản phẩm tại một số điểm đến còn tập trung vào tham quan danh thắng, di tích và mua sắm; việc khai thác chiều sâu văn hóa, trải nghiệm cộng đồng và gia tăng chi tiêu vẫn còn dư địa đáng kể.

"Phát triển du lịch tàu biển cần tạo đột phá về sản phẩm và chất lượng dịch vụ, lấy trải nghiệm của du khách và giá trị gia tăng làm thước đo hiệu quả... Cần phát triển các gói du lịch trước và sau chuyến tàu, kết nối với lưu trú, nghỉ dưỡng và các điểm đến trong vùng. Qua đó, chuyển từ khai thác một lượt khách tham quan trong ngày sang khai thác tổng hợp nhu cầu lưu trú, trải nghiệm, tiêu dùng và dịch vụ", ông Hà Văn Siêu nhấn mạnh.

Ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Thay đổi việc "đếm từng chuyến" tàu du lịch quốc tế

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng hệ sinh thái cho du lịch tàu biển chưa đầy đủ khiến Việt Nam vẫn "đếm từng chuyến tàu biển quốc tế". Việt Nam chưa phải trung tâm du lịch tàu biển, chưa phải điểm đến cũng như điểm xuất phát, mà chủ yếu là nơi các chuyến tàu du lịch ghé qua trên hải trình quốc tế. Sản phẩm trên bờ vẫn rất thiếu, chưa đủ để giữ chân du khách từ các tàu biển ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn.

Đồng quan điểm này, ông Phan Xuân Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty Du ngoạn Việt khẳng định muốn phát triển du lịch tàu biển rất cần một hệ sinh thái đồng bộ tại mỗi địa phương: "Đôi khi bến cảng rộng, đẹp, tốt nhưng lại thiếu nhà chờ, nhà hàng hay nhà vệ sinh phải đi xa. Đơn cử như tại Khánh Hòa, hạ tầng cảng đã rất tốt, nhưng thiếu sự đồng bộ từ những yếu tố liên quan như: Thiếu bãi đỗ xe tại các điểm du lịch chính, nguy cơ ùn tắc giao thông do đặc thù khách tàu biển thường sử dụng nhiều xe cỡ lớn, thiếu điểm tham quan, thiếu sản phẩm có chiều sâu và gắn với đặc trưng văn hóa bản địa".

Du thuyền DREAM tại Bến cảng Quốc tế Cam Ranh ngày 28/10/2026. Nguồn: Tân Cảng - Petro Cam Ranh

Các chuyên gia cho rằng, các địa phương cần đầu tư thêm vào quảng bá thương hiệu và hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ ngay tại bến cảng. Cụ thể, về khía cạnh quảng bá và tiếp thị, hiệu quả du lịch tàu biển cần được đo lường bằng việc nhận diện thương hiệu địa phương và khả năng kích hoạt dòng khách quay trở lại. Về khía cạnh sản phẩm - dịch vụ, cần chấm dứt tình trạng tàu cập bến du thuyền sang trọng nhưng bước xuống không thấy hệ thống dịch vụ hỗ trợ xung quanh bến… Nên có các trung tâm mua sắm miễn thuế (duty-free), các phố đi bộ trưng bày sản vật mang đậm bản sắc bản địa; cần các show diễn văn hóa nghệ thuật quy mô nhỏ tối ưu theo múi giờ neo tàu…

Ngoài ra, du lịch tàu biển Việt Nam phải nâng từ mô hình “chỉ quá cảnh” sang mô hình “lưu trú ngắn ngày”, thay vì chỉ đến vài giờ thì thu hút tàu biển lưu lại 2-3 đêm… Các điểm đón tàu cũng phải được xây dựng thành nơi trao đổi hành khách (kể cả khách Việt Nam tham gia lên tàu). Việc chuyển dịch sang mô hình điểm khởi hành - cảng nhà (homeport) hoặc mô hình kết hợp hàng không - tàu biển (fly-cruise) để gia tăng giá trị kinh tế giữ lại địa phương, kéo theo cơ hội xuất khẩu nhân lực, tham gia vào chuỗi cung ứng quốc tế, phát triển các dịch vụ lưu trú trước/sau chuyến đi, dịch vụ hàng không và dịch vụ đón/trả khách...

Nhìn chung, du lịch tàu biển Việt Nam đã ghi nhận những chuyển biến tích cực về lượng khách và hoạt động đón tàu quốc tế, trong đó Khánh Hòa là điểm đến có sự phục hồi đáng chú ý. Tuy nhiên, quy mô thị trường còn khiêm tốn, hình thức khai thác chủ yếu là đón khách tham quan trong ngày, mức độ đồng bộ của hạ tầng và dịch vụ chưa cao, sản phẩm chuyên biệt chưa phong phú và khả năng khai thác giá trị gia tăng từ du lịch tàu biển còn hạn chế. Đây là những vấn đề thực tiễn cần được quan tâm trong quá trình phát triển mạng lưới du lịch tàu biển quốc gia, cũng như nâng cao vai trò của Khánh Hòa trong các hành trình quốc tế.