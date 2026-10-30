English
/ DU LỊCH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Du lịch tàu biển tại Việt Nam: Lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo

Thứ Sáu, 12:56, 30/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cùng với ngành du lịch cả nước, hoạt động du lịch tàu biển tại mỗi địa phương cũng cần lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Ngày 30/10, hội thảo quốc tế về phát triển du lịch tàu biển được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

du lich tau bien tai viet nam lay hieu qua thuc tien lam thuoc do hinh anh 1
Ngày 30/10, hội thảo quốc tế về phát triển du lịch tàu biển được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa

Ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho biết ngành du lịch Việt Nam đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh quốc tế. Trong bối cảnh đó, du lịch tàu biển không chỉ là một loại hình du lịch giàu tiềm năng, mà còn là lĩnh vực kết nối trực tiếp du lịch với kinh tế biển, giao thông vận tải, thương mại, dịch vụ và giao lưu văn hóa quốc tế.

Thực tế cho thấy, hoạt động du lịch tàu biển tại Việt Nam hiện vẫn chủ yếu dựa vào các chuyến tàu ghé cảng, với thời gian tham quan trên bờ tương đối ngắn. Sản phẩm tại một số điểm đến còn tập trung vào tham quan danh thắng, di tích và mua sắm; việc khai thác chiều sâu văn hóa, trải nghiệm cộng đồng và gia tăng chi tiêu vẫn còn dư địa đáng kể.

"Phát triển du lịch tàu biển cần tạo đột phá về sản phẩm và chất lượng dịch vụ, lấy trải nghiệm của du khách và giá trị gia tăng làm thước đo hiệu quả... Cần phát triển các gói du lịch trước và sau chuyến tàu, kết nối với lưu trú, nghỉ dưỡng và các điểm đến trong vùng. Qua đó, chuyển từ khai thác một lượt khách tham quan trong ngày sang khai thác tổng hợp nhu cầu lưu trú, trải nghiệm, tiêu dùng và dịch vụ", ông Hà Văn Siêu nhấn mạnh.

du lich tau bien tai viet nam lay hieu qua thuc tien lam thuoc do hinh anh 2
Ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Thay đổi việc "đếm từng chuyến" tàu du lịch quốc tế

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng hệ sinh thái cho du lịch tàu biển chưa đầy đủ khiến Việt Nam vẫn "đếm từng chuyến tàu biển quốc tế". Việt Nam chưa phải trung tâm du lịch tàu biển, chưa phải điểm đến cũng như điểm xuất phát, mà chủ yếu là nơi các chuyến tàu du lịch ghé qua trên hải trình quốc tế. Sản phẩm trên bờ vẫn rất thiếu, chưa đủ để giữ chân du khách từ các tàu biển ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn.

Đồng quan điểm này, ông Phan Xuân Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty Du ngoạn Việt khẳng định muốn phát triển du lịch tàu biển rất cần một hệ sinh thái đồng bộ tại mỗi địa phương: "Đôi khi bến cảng rộng, đẹp, tốt nhưng lại thiếu nhà chờ, nhà hàng hay nhà vệ sinh phải đi xa. Đơn cử như tại Khánh Hòa, hạ tầng cảng đã rất tốt, nhưng thiếu sự đồng bộ từ những yếu tố liên quan như: Thiếu bãi đỗ xe tại các điểm du lịch chính, nguy cơ ùn tắc giao thông do đặc thù khách tàu biển thường sử dụng nhiều xe cỡ lớn, thiếu điểm tham quan, thiếu sản phẩm có chiều sâu và gắn với đặc trưng văn hóa bản địa".

du lich tau bien tai viet nam lay hieu qua thuc tien lam thuoc do hinh anh 3
Du thuyền DREAM tại Bến cảng Quốc tế Cam Ranh ngày 28/10/2026. Nguồn: Tân Cảng - Petro Cam Ranh

Các chuyên gia cho rằng, các địa phương cần đầu tư thêm vào quảng bá thương hiệu và hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ ngay tại bến cảng. Cụ thể, về khía cạnh quảng bá và tiếp thị, hiệu quả du lịch tàu biển cần được đo lường bằng việc nhận diện thương hiệu địa phương và khả năng kích hoạt dòng khách quay trở lại. Về khía cạnh sản phẩm - dịch vụ, cần chấm dứt tình trạng tàu cập bến du thuyền sang trọng nhưng bước xuống không thấy hệ thống dịch vụ hỗ trợ xung quanh bến… Nên có các trung tâm mua sắm miễn thuế (duty-free), các phố đi bộ trưng bày sản vật mang đậm bản sắc bản địa; cần các show diễn văn hóa nghệ thuật quy mô nhỏ tối ưu theo múi giờ neo tàu…

Ngoài ra, du lịch tàu biển Việt Nam phải nâng từ mô hình “chỉ quá cảnh” sang mô hình “lưu trú ngắn ngày”, thay vì chỉ đến vài giờ thì thu hút tàu biển lưu lại 2-3 đêm… Các điểm đón tàu cũng phải được xây dựng thành nơi trao đổi hành khách (kể cả khách Việt Nam tham gia lên tàu). Việc chuyển dịch sang mô hình điểm khởi hành - cảng nhà (homeport) hoặc mô hình kết hợp hàng không - tàu biển (fly-cruise) để gia tăng giá trị kinh tế giữ lại địa phương, kéo theo cơ hội xuất khẩu nhân lực, tham gia vào chuỗi cung ứng quốc tế, phát triển các dịch vụ lưu trú trước/sau chuyến đi, dịch vụ hàng không và dịch vụ đón/trả khách...

Nhìn chung, du lịch tàu biển Việt Nam đã ghi nhận những chuyển biến tích cực về lượng khách và hoạt động đón tàu quốc tế, trong đó Khánh Hòa là điểm đến có sự phục hồi đáng chú ý. Tuy nhiên, quy mô thị trường còn khiêm tốn, hình thức khai thác chủ yếu là đón khách tham quan trong ngày, mức độ đồng bộ của hạ tầng và dịch vụ chưa cao, sản phẩm chuyên biệt chưa phong phú và khả năng khai thác giá trị gia tăng từ du lịch tàu biển còn hạn chế. Đây là những vấn đề thực tiễn cần được quan tâm trong quá trình phát triển mạng lưới du lịch tàu biển quốc gia, cũng như nâng cao vai trò của Khánh Hòa trong các hành trình quốc tế.

Hải Nam/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quảng Ninh dự kiến đón nhiều tàu biển quốc tế trong năm 2026
Quảng Ninh dự kiến đón nhiều tàu biển quốc tế trong năm 2026

VOV.VN - Thành phố Quảng Ninh dự kiến sẽ đón khoảng 70 chuyến tàu biển quốc tế với khoảng 100.000 lượt khách đến Quảng Ninh trong mùa du lịch tàu biển năm 2026.

Quảng Ninh dự kiến đón nhiều tàu biển quốc tế trong năm 2026

Quảng Ninh dự kiến đón nhiều tàu biển quốc tế trong năm 2026

VOV.VN - Thành phố Quảng Ninh dự kiến sẽ đón khoảng 70 chuyến tàu biển quốc tế với khoảng 100.000 lượt khách đến Quảng Ninh trong mùa du lịch tàu biển năm 2026.

Du lịch tàu biển Việt Nam cần được "tiếp sức"
Du lịch tàu biển Việt Nam cần được "tiếp sức"

VOV.VN - Ngành du lịch tàu biển tại Đông Nam Á tạo ra sản lượng kinh tế trên 10 tỷ USD vào năm 2024, nhưng Việt Nam mới khai thác được một phần nhỏ. Đón khoảng 248.100 lượt khách so với 3,9 triệu lượt khách tàu biển trong khu vực, bài toán nâng cao năng lực cạnh tranh đang trở nên cấp bách với du lịch tàu biển Việt Nam.

Du lịch tàu biển Việt Nam cần được "tiếp sức"

Du lịch tàu biển Việt Nam cần được "tiếp sức"

VOV.VN - Ngành du lịch tàu biển tại Đông Nam Á tạo ra sản lượng kinh tế trên 10 tỷ USD vào năm 2024, nhưng Việt Nam mới khai thác được một phần nhỏ. Đón khoảng 248.100 lượt khách so với 3,9 triệu lượt khách tàu biển trong khu vực, bài toán nâng cao năng lực cạnh tranh đang trở nên cấp bách với du lịch tàu biển Việt Nam.

Hai tàu biển quốc tế đưa hơn 2.000 du khách đến Khánh Hòa
Hai tàu biển quốc tế đưa hơn 2.000 du khách đến Khánh Hòa

VOV.VN - Ngày 28/4, hai tàu biển mang tên Piano Land và Seven Seas Navigator cùng cập Cảng quốc tế Cam Ranh, đưa hơn 2.000 du khách quốc tế đến tham quan Khánh Hòa.

Hai tàu biển quốc tế đưa hơn 2.000 du khách đến Khánh Hòa

Hai tàu biển quốc tế đưa hơn 2.000 du khách đến Khánh Hòa

VOV.VN - Ngày 28/4, hai tàu biển mang tên Piano Land và Seven Seas Navigator cùng cập Cảng quốc tế Cam Ranh, đưa hơn 2.000 du khách quốc tế đến tham quan Khánh Hòa.

Du lịch tàu biển Việt Nam đang tụt hậu ở Đông Nam Á?
Du lịch tàu biển Việt Nam đang tụt hậu ở Đông Nam Á?

VOV.VN - Ngành du lịch tàu biển tại Đông Nam Á tạo ra sản lượng kinh tế trên 10 tỷ USD vào năm 2024, nhưng Việt Nam mới khai thác được một phần nhỏ. Đón 248 nghìn lượt khách so với 3,9 triệu lượt khách tàu biển trong khu vực, bài toán nâng cao năng lực cạnh tranh đang trở nên cấp bách với du lịch tàu biển Việt Nam.

Du lịch tàu biển Việt Nam đang tụt hậu ở Đông Nam Á?

Du lịch tàu biển Việt Nam đang tụt hậu ở Đông Nam Á?

VOV.VN - Ngành du lịch tàu biển tại Đông Nam Á tạo ra sản lượng kinh tế trên 10 tỷ USD vào năm 2024, nhưng Việt Nam mới khai thác được một phần nhỏ. Đón 248 nghìn lượt khách so với 3,9 triệu lượt khách tàu biển trong khu vực, bài toán nâng cao năng lực cạnh tranh đang trở nên cấp bách với du lịch tàu biển Việt Nam.

Tiềm năng tỷ đô của ngành du lịch tàu biển Đông Nam Á
Tiềm năng tỷ đô của ngành du lịch tàu biển Đông Nam Á

VOV.VN - Ngành du lịch tàu biển đã mang tới Đông Nam Á tổng sản lượng kinh tế 10 tỷ USD và hỗ trợ hơn 530.000 việc làm vào năm 2024. Mức chi tiêu bình quân của khách tàu biển đến Đông Nam Á cao gấp 2,4 lần trung bình toàn cầu, cho thấy tiềm năng khổng lồ của du lịch tàu biển trong khu vực.

Tiềm năng tỷ đô của ngành du lịch tàu biển Đông Nam Á

Tiềm năng tỷ đô của ngành du lịch tàu biển Đông Nam Á

VOV.VN - Ngành du lịch tàu biển đã mang tới Đông Nam Á tổng sản lượng kinh tế 10 tỷ USD và hỗ trợ hơn 530.000 việc làm vào năm 2024. Mức chi tiêu bình quân của khách tàu biển đến Đông Nam Á cao gấp 2,4 lần trung bình toàn cầu, cho thấy tiềm năng khổng lồ của du lịch tàu biển trong khu vực.

 
Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực