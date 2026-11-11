Amanda Seyfried phấn khích khi bí mật về You Can See Everything bị tiết lộ

Tại buổi ra mắt phim Steps của Netflix ở New York mới đây, nữ diễn viên Amanda Seyfried đã chia sẻ về vai diễn của mình trong You Can See Everything, bộ phim tài liệu mới về người sáng lập Theranos tai tiếng Elizabeth Holmes, và cảm xúc của cô ấy khi bí mật của bộ phim được tiết lộ.

“Tôi cảm thấy nhẹ nhõm”, Amanda Seyfried nói khi được hỏi cô cảm thấy thế nào sau khi vai diễn khách mời bí mật bị tiết lộ.

Amanda Seyfried trong phim The Dropout. (Ảnh: Beth Dubber/Hulu)

“Tôi rất hào hứng. Đối với tôi, với tư cách là một diễn viên, một nghệ sĩ, một người mẹ, tất nhiên rồi, nhưng cũng là một người yêu thích công việc, việc tìm kiếm những điều mình chưa từng làm trước đây và làm những việc khiến mình sợ hãi theo một cách nào đó là rất quan trọng. Và khi bạn kiên trì thực hiện một điều gì đó khiến bạn sợ hãi, và kết quả cuối cùng lại mang đến tác động, chủ yếu là tác động tích cực, thì cảm giác đó luôn rất tuyệt vời vì bạn đã dám mạo hiểm”, Seyfried nói thêm.

Đạo diễn bởi Nathan Fielder và Lance Oppenheim, bộ phim You Can See Everything bắt đầu 34 ngày trước khi Holmes, 42 tuổi phải vào tù để thụ án vì tội gian lận. Các nhà làm phim ghi lại cuộc sống của cô với người bạn đời, William “Billy” Evans, và gia đình họ, mang đến cái nhìn cận cảnh về cựu CEO của Theranos trong thời gian trước khi bị giam giữ.

Amanda Seyfried vào vai Elizabeth Holmes trong The Dropout. (Ảnh: Beth Dubber/Hulu)

Khởi đầu như một bức chân dung về Holmes, bộ phim nhanh chóng rẽ sang những hướng bất ngờ, làm mờ ranh giới giữa làm phim tài liệu và dàn dựng hiện thực khi Fielder cố gắng lý giải về người phụ nữ trung tâm của câu chuyện.

Sự tham gia của Seyfried là một trong những bất ngờ lớn nhất của bộ phim tài liệu này. Cô ấy không xuất hiện trong tất cả các tài liệu quảng cáo và trailer được phát hành trước khi phim ra rạp vào ngày 16/10.

Sau khi Holmes bị tống vào tù, Fielde và nhóm làm phim đã mời nữ diễn viên xem phần lớn cảnh quay mà họ đã ghi lại, bao gồm cả một khoảnh khắc đặc biệt tiết lộ khi Holmes lần đầu tiên xem Seyfried thủ vai cô trong loạt phim ngắn The Dropout của Hulu.

Elizabeth Holmes trong phim You Can See Everything. (Ảnh: A24)

Từ đó, Seyfried trở thành một phần của bộ phim tài liệu, tái hiện vai Holmes trong các cảnh quay lại những cuộc trò chuyện và gặp gỡ mà Fielder không thể ghi lại bằng máy quay. Nữ diễn viên giúp làm sống lại những ký ức của nhà làm phim về những tương tác đó, hóa thân trở lại vào nhân vật mà cô đã thủ vai lần đầu tiên vài năm trước.

Diễn xuất của cô trong phim The Dropout đã mang về cho cô giải Emmy và Golden Globe, càng khẳng định thêm sự chuyển mình của cô thành người sáng lập Theranos. Bộ phim truyền hình của Hulu kể về sự thăng tiến của Holmes với tư cách là người sáng lập công ty xét nghiệm máu Theranos, công ty hứa hẹn sẽ cách mạng hóa xét nghiệm y tế bằng công nghệ có thể thực hiện nhiều xét nghiệm chỉ với vài giọt máu. Cuối cùng, những tuyên bố của công ty đã bị vạch trần, dẫn đến việc Holmes bị kết tội gian lận và âm mưu.

Trong một cuộc trò chuyện tại Liên hoan phim quốc tế Toronto năm 2026, nữ diễn viên đã chia sẻ về mong muốn được đảm nhận những vai diễn mang đến những thử thách và góc nhìn mới mẻ: “Ý tôi là, với tư cách là một nghệ sĩ, tôi luôn tìm kiếm sự phức tạp và muốn có được nhiều góc nhìn nhất có thể. Tôi cảm thấy hiện tại mọi người đang tìm đến tôi để mời tôi đóng những vai diễn này, đó thực sự là một vinh dự”, cô chia sẻ.

You Can See Everything hiện đang được công chiếu. Trong khi Seyfried cũng lồng tiếng cho nhân vật Cinderella trong phim Steps, bộ phim sẽ ra mắt trên Netflix vào ngày 20/11 tới.