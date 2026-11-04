Quyết tâm đưa cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng về đích

Gỡ nút thắt nguồn vật liệu, bảo đảm tiến độ thi công

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1, các dự án thành phần 2, 3 và 4 đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ có tổng mức đầu tư khoảng 31.288 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2027. Chiều dài của dự án trên 132 km, gồm 11 gói thầu xây lắp với sự tham gia của 20 nhà thầu.

Đến nay, dự án thành phần 2 đạt giá trị thực hiện gần 4.100 tỷ đồng, tương đương khoảng 65,15% giá trị xây lắp. Dự án thành phần 3 đạt khoảng 3.450 tỷ đồng, tương đương gần 64%; dự án thành phần 4 đạt khoảng 4.687 tỷ đồng, tương đương gần 58%. Tổng giá trị thực hiện của ba dự án thành phần đạt khoảng 62%.

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội vùng ĐBSCL

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ, dự án thành phần 2 có khả năng hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân trong năm. Đối với các dự án thành phần 3 và 4, tiến độ giải ngân còn gặp khó khăn, mặc dù đã thực hiện điều chuyển vốn nội bộ để phục vụ nhu cầu đầu tư. Hiện nay, các đơn vị đang tập trung thực hiện các hạng mục nhằm bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án vào cuối năm 2027.

Ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết, về nguồn vật liệu, tổng nhu cầu cát san lấp của 3 dự án thành phần khoảng 16,6 triệu m3. Trong đó, dự án thành phần 2 cần khoảng 5,1 triệu m3; dự án thành phần 3 khoảng 4,3 triệu m3 và dự án thành phần 4 khoảng 7,3 triệu m3. Đến nay, khối lượng cát đã được đưa về công trường đạt gần 12 triệu m3. Về vật liệu đá, tổng nhu cầu của 3 dự án thành phần khoảng 4,2 triệu m3. Hiện các đơn vị đã đưa một phần khối lượng đá về công trường và đang tiếp tục tổ chức vận chuyển từ các nguồn cung. Đối với phần khối lượng còn thiếu, thành phố đang phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan để điều phối nguồn vật liệu, bảo đảm tiến độ thi công.

Để tháo gỡ khó khăn về vật liệu, ông Lê Minh Cường đề xuất tăng năng lực khai thác tại các mỏ cát đã được cấp phép; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng đẩy nhanh thủ tục cấp phép, khai thác các nguồn vật liệu đủ điều kiện trên địa bàn nhằm bổ sung nguồn cát cho dự án. Đối với vật liệu đá, các đơn vị tiếp tục phối hợp với các địa phương và cơ quan chức năng để sớm có phương án điều phối, bảo đảm đủ nguồn cung phục vụ thi công.

Theo ông Lê Minh Cường, thời hạn hoàn thành Dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đã được Quốc hội quy định, tối đa đến năm 2027. Vì vậy, các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý và có giải pháp rút ngắn thời gian gia tải. Đối với các nhà thầu đang chậm tiến độ, cần có cam kết cụ thể về tiến độ thực hiện từng hạng mục, bảo đảm hoàn thành dự án và đưa vào khai thác, sử dụng trong năm 2027.

"Về nguồn cát tổng nhu cầu san lấp cho 3 dự án thành phần khoảng 16,6 triệu m3, khối lượng cát về công trình gần 12 triệu m3. Vật liệu đá 3 dự án khoảng 4,2 triệu m3 đã đưa về dự án 1,4 triệu m3. Để đảm bảo tiến độ các nhà thầu phải cam kết về tiến độ thi công để làm sao đảm bảo dự án hoàn thành đưa vào sử dụng 2027", ông Cường cho biết.

Bảo đảm nguồn vật liệu, nâng cao năng lực thi công

Đang tham gia thi công tại dự án thành phần 3 và 4 thuộc tuyến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng. Thượng tá Trương Xuân Thành, Phó Giám đốc Ban Trường Sơn (Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn đá các loại phục vụ thi công các gói thầu. Tại dự án thành phần 3, đơn vị được phân bổ 600.000 m³ đá và đã tập kết khoảng 465.000 m³. Hiện còn thiếu khoảng 135.000 m³ đá. Trong khi đó, gói thầu đang triển khai thi công và đã thảm bê tông nhựa gần 7 km. Còn tại dự án thành phần 4, đơn vị đang thi công khoảng 10 km, với nhu cầu đá lớn, hiện đã tập kết khoảng 158.000 m³ và hiện còn thiếu khoảng 50.000 m³.

Thượng tá Trương Xuân Thành đề nghị Ban Quản lý dự án xem xét, điều phối nguồn đá từ các đơn vị chưa có nhu cầu sử dụng hoặc chưa tiếp nhận kịp để phục vụ thi công các dự án thành phần do Tổng công ty Trường Sơn đảm nhận. Đồng thời mong muốn thành phố tiếp tục làm việc với các địa phương, chủ mỏ để bảo đảm nguồn đá trong thời gian tới, nhất là nguồn vật liệu đáp ứng yêu cầu chất lượng phục vụ thi công mặt đường.

Tăng tốc thi công, quyết tâm về đích năm 2027

Theo Thượng tá Trương Xuân Thành, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cam kết tập trung nguồn lực, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các dự án theo tiến độ do thành phố Cần Thơ giao.

"Đề nghị Ban quản lý với UBND thành phố Cần Thơ xem xét, tiếp tục đề nghị An Giang, mỏ đá Antraco sang năm cấp tiếp đá, vì đá nhựa phụ thuộc rất nhiều vào mỏ Antraco mới đảm bảo chất lượng. Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Binh đoàn 12 cam kết, cố gắng hoàn thiện các dự án mà Trường Sơn đang tham gia theo tiến độ của UBND thành phố Cần Thơ và Ban quản lý giao cho", Thượng tá Trương Xuân Thành nói.

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng là công trình trọng điểm quốc gia

Cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội vùng ĐBSCL. Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Lê Công Lý cho biết, qua nhiều cuộc họp thành phố khẳng định không thiếu nguồn vật liệu. Vấn đề hiện nay là làm thế nào để cát được cung ứng kịp thời đến công trường. Có ba yếu tố cần tập trung giải quyết, gồm: năng lực khai thác, vận chuyển của chủ mỏ và các đơn vị liên quan; công tác điều phối của chủ đầu tư; sự vào cuộc của các sở, ngành trong tháo gỡ trình tự, thủ tục.

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội vùng ĐBSCL

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Lê Công Lý cho rằng, đối với nguồn đá, thành phố cam kết bảo đảm nguồn cung phục vụ thi công dự án. Thành phố sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương, chủ mỏ và đơn vị liên quan để bảo đảm vật liệu được cung ứng kịp thời cho các nhà thầu. Vấn đề quan trọng hiện nay là tổ chức triển khai, bảo đảm tiến độ thi công. Cùng với đó, Ban Quản lý dự án tập trung giải pháp để giải ngân với quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố.

"Về khối lượng giải ngân năm 2026 là phải đạt ít nhất 70%, đối với các sở, ngành, đặc biệt là Ban giao thông cũng như là các nhà thầu để làm sao triển khai dự án đạt tiến độ do Chính phủ, do Quốc hội giao là cuối năm 2027 quyết tâm phải hoàn thành", Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Lê Công Lý nói.

Cam kết của các nhà thầu được xem là những giải pháp để dự án về đích theo đúng tiến độ của Chính phủ vào cuối năm 2027

Để cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng về đích theo kế hoạch, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình yêu cầu tập trung nguồn lực về nhân lực, máy móc, thiết bị; tổ chức thi công khẩn trương, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu nâng tiến độ thực hiện dự án lên từ 70% trở lên và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Cùng với đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ theo dõi chặt chẽ tiến độ của từng nhà thầu, thường xuyên nắm bắt khó khăn, vướng mắc và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý. Đối với các đơn vị có tiến độ thấp, cần đánh giá cụ thể năng lực, xác định nguyên nhân và đề xuất biện pháp xử lý, không để một đơn vị chậm tiến độ ảnh hưởng đến toàn bộ dự án.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp đẩy nhanh thủ tục cấp phép, khai thác và cung ứng vật liệu phục vụ công trình; tạo điều kiện thuận lợi nhất để bảo đảm nguồn vật liệu cho thi công. Cùng với đó, các nhà thầu phải có cam kết cụ thể bằng văn bản về tiến độ thực hiện từ nay đến cuối năm, quyết tâm hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Chính phủ.

"Đối với các đơn vị thi công, tôi đề nghị các đồng chí phải tập trung dồn nguồn lực, nhân lực, máy móc, thiết bị, tập trung làm ngày làm đêm để hoàn thành tiến độ, tiến độ phải đạt 70% trở lên, giải ngân phải 100%, các đồng chí khó khăn vướng mắc gì báo cáo Thành ủy, ủy ban để làm sao đạt yêu cầu của Chính phủ", Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình nói.

Bảo đảm nguồn vật liệu, nâng cao năng lực thi công có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, theo kế hoạch, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông vùng ĐBSCL, kết nối các trung tâm kinh tế của ĐBSCL với TP. Hồ Chí Minh và các vùng kinh tế trọng điểm trong cả nước.