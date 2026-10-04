English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công nghiệp tăng tốc, cuộc đua nâng tỷ lệ nội địa hóa ngày càng cấp thiết

Chủ Nhật, 16:48, 04/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 tăng 12,3%, mức cao nhất kể từ năm 2019. Tuy nhiên, hơn 94% kim ngạch nhập khẩu vẫn là tư liệu sản xuất, đặt ra yêu cầu nâng tỷ lệ nội địa hóa và năng lực doanh nghiệp Việt để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng

Sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 tăng 12,3%, mức tăng cao nhất kể từ năm 2019, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,9%. Giá trị tăng thêm của toàn ngành công nghiệp đóng góp gần 41,4% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực chủ yếu, đóng góp 33,85%.

Đáng chú ý, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm tới 90,4% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Những con số này cho thấy vai trò quan trọng của sản xuất công nghiệp đối với tăng trưởng kinh tế.

cong nghiep tang toc, cuoc dua nang ty le noi dia hoa ngay cang cap thiet hinh anh 1
Sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 tăng 12,3%, mức tăng cao nhất kể từ năm 2019 (Ảnh minh họa: KT)

Các chỉ tiêu tăng trưởng sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng năm 2026 cho thấy động lực tăng trưởng tiếp tục tập trung ở công nghiệp chế biến, chế tạo, với mức tăng gần 13%. Nhóm hàng công nghiệp chế biến xuất khẩu đạt gần 392,8 tỷ USD, chiếm tới 90,4% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu trong 9 tháng.

Theo ngành Công Thương, sản xuất công nghiệp tăng tại cả 34/34 địa phương, nhưng biên độ dao động khá lớn, từ 0,2% đến 40,2%. Động lực tăng trưởng vẫn tập trung tại các địa bàn công nghiệp lớn như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên... Tiến độ sản xuất tại các trung tâm công nghiệp lớn tiếp tục có ý nghĩa quyết định trong quý IV.

Do đó, trong công tác điều hành quý IV, ngành Công Thương xác định tập trung vào các ngành chế biến, chế tạo có khả năng tăng sản lượng nhanh; đồng thời bảo đảm nguồn điện, nhiên liệu, nguyên liệu và xử lý các điểm nghẽn tại những địa bàn có quy mô sản xuất lớn.

Để thu hẹp khoảng cách giữa xuất khẩu và nhập khẩu, giảm nhập siêu trong ngắn hạn và gia tăng giá trị hàng hóa xuất khẩu về lâu dài, việc phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước, kết nối và tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI là yêu cầu quan trọng.

Ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp cho biết, qua làm việc với doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhận thấy doanh nghiệp trong nước đang gặp 3 vấn đề chính gồm thị trường, tiếp cận vốn đầu tư và công nghệ phù hợp.

“Để giải quyết 3 bài toán này, chúng tôi tập trung vào 3 trụ cột: Thứ nhất là cải cách thể chế. Thứ hai là nâng cao nội địa hóa và xây dựng chuỗi cung ứng. Thứ ba là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Chúng tôi tập trung vào 3 trọng tâm, giúp doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng trong thời gian tới, gồm đầu tư sản xuất công nghiệp, đầu tư công nghiệp vật liệu, linh kiện; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu; đồng thời ưu tiên các ngành công nghệ cao”, ông Phạm Văn Quân cho biết.

Nâng chất lượng doanh nghiệp cung ứng

Từ thực tế hoạt động của doanh nghiệp, bà Đỗ Thị Thúy Hương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA) cho rằng, doanh nghiệp Việt đang từng bước nâng cao giá trị đóng góp trong chuỗi cung ứng.

Nếu trước đây doanh nghiệp trong nước chủ yếu tham gia các khâu như cung cấp bao bì, đóng gói, in nhãn, thì nay đã bắt đầu tham gia sâu hơn vào những công đoạn có giá trị gia tăng cao như sản xuất linh kiện, thiết kế và nghiên cứu, phát triển (R&D).

Dẫn chứng Samsung đã có 306 nhà cung cấp nội địa là doanh nghiệp Việt tính đến đầu năm 2025, bà Đỗ Thị Thúy Hương cho rằng, hệ sinh thái các nhà cung ứng cho các tập đoàn lớn đã từng bước hình thành và phát triển ổn định tại Việt Nam.

cong nghiep tang toc, cuoc dua nang ty le noi dia hoa ngay cang cap thiet hinh anh 2
Doanh nghiệp Việt đang từng bước nâng cao giá trị đóng góp trong chuỗi cung ứng (Ảnh minh họa: KT)

“Phải nâng cao số lượng và chất lượng nhà cung cấp, nhất là ở những công đoạn có giá trị gia tăng cao như linh kiện điện tử, vật liệu cơ khí chính xác, thiết bị sản xuất tự động hóa, phần mềm công nghiệp, thiết kế và R&D. Doanh nghiệp Việt đang từng bước nâng cao giá trị gia tăng. Điều quan trọng là liên kết với các doanh nghiệp FDI phải hình thành một hệ sinh thái gắn với doanh nghiệp trong nước. Các doanh nghiệp FDI cần đồng hành và cùng phát triển với doanh nghiệp trong nước, tạo thành chuỗi cung ứng cùng phát triển”, bà Đỗ Thị Thúy Hương nêu ý kiến.

Tại diễn đàn gần đây về “Chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam”, TS. Đỗ Diệu Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Chiến lược và Chính sách, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, chia sẻ kinh nghiệm của một số nước trong khu vực và khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam, đáp ứng các tiêu chuẩn của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo TS. Đỗ Diệu Hương, bên cạnh phát triển các doanh nghiệp đầu ngành trong khu vực kinh tế tư nhân, cần đặc biệt chú ý đến vai trò của doanh nghiệp dẫn dắt trong việc hình thành và phát triển mạng lưới cung ứng. Quan trọng là phải có một đầu mối tổ chức và điều phối hoạt động này.

“Kinh nghiệm của Malaysia và Thái Lan trong quá trình hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào công nghiệp hỗ trợ và chuỗi cung ứng toàn cầu cho thấy điều này khá rõ. Ở Malaysia, một cơ quan phát triển đầu tư đứng ra chủ trì. Còn ở Thái Lan, Ủy ban Đầu tư vận hành các hoạt động liên kết công nghiệp và kết nối cung cầu. Từ đó cho thấy vai trò của Nhà nước là tạo ra các nền tảng kết nối, giảm chi phí tìm kiếm cho doanh nghiệp, đồng thời giúp doanh nghiệp chia sẻ rủi ro, nhất là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa”, TS. Đỗ Diệu Hương nhận định.

Từ sử dụng công nghệ sang hấp thụ và phát triển công nghệ

Để có thể tham gia sâu và từng bước dẫn dắt trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI, GS.TS. Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam cho rằng, trước hết doanh nghiệp trong nước phải nâng cao năng lực. Khi chưa đủ năng lực, doanh nghiệp Việt khó có thể trở thành đối tác song hành với các doanh nghiệp FDI.

3fafe2ff2d0f4687ae2faee9a5b2d4e8-61594-1.jpg

Sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 12,3%, mức cao nhất kể từ năm 2019

VOV.VN - Sản xuất công nghiệp quý III/2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai con số, với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, IIP tăng 12,3%, mức tăng cao nhất trong cùng kỳ kể từ năm 2019, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò chủ lực.

“Trong suốt thời gian vừa qua, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam chủ yếu sử dụng công nghệ do nhà đầu tư nước ngoài mang vào để sản xuất, còn chúng ta không hấp thụ được công nghệ đó, bởi vì chúng ta không phải là doanh nghiệp song hành”, GS.TS. Hoàng Văn Cường thẳng thắn.

Theo GS.TS. Hoàng Văn Cường, chỉ khi trở thành doanh nghiệp song hành, sau một thời gian hoạt động, công nghệ của doanh nghiệp nước ngoài mới có thể trở thành công nghệ của doanh nghiệp trong nước. Khi hấp thụ được công nghệ, doanh nghiệp có thể tiếp tục cải tiến, nâng cao công nghệ; cao hơn nữa là nghiên cứu, phát triển để tạo ra công nghệ mới.

Do đó, cần chuyển từ phương thức sử dụng công nghệ sang hấp thụ công nghệ, cải tiến công nghệ và phát triển công nghệ mới. Đây là cơ sở để nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước.

Thực tế cho thấy, để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, yêu cầu quan trọng là tăng cường liên kết thực chất giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.

Theo các chuyên gia, cùng với thu hút FDI có công nghệ cao, cần phát triển công nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân trong nước có thị trường, nâng cao năng lực và tham gia sâu hơn vào các khâu của chuỗi cung ứng. Đây cũng là nền tảng để hình thành hệ sinh thái sản xuất có sức chống chịu cao hơn, đồng thời nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế.

Nguyên Long/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

GDP quý III/2026 tăng 9,95%, công nghiệp và xây dựng tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng
GDP quý III/2026 tăng 9,95%, công nghiệp và xây dựng tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng

VOV.VN - Theo Cục Thống kê, GDP quý III/2026 ước tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,15% của quý I và 8,81% của quý II. Tính chung 9 tháng năm 2026, GDP ước tăng 9,01%, trong đó công nghiệp và xây dựng tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu.

GDP quý III/2026 tăng 9,95%, công nghiệp và xây dựng tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng

GDP quý III/2026 tăng 9,95%, công nghiệp và xây dựng tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng

VOV.VN - Theo Cục Thống kê, GDP quý III/2026 ước tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,15% của quý I và 8,81% của quý II. Tính chung 9 tháng năm 2026, GDP ước tăng 9,01%, trong đó công nghiệp và xây dựng tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu.

Chuyển dịch chuỗi cung ứng: Cơ hội “vàng” để doanh nghiệp thoát bẫy gia công
Chuyển dịch chuỗi cung ứng: Cơ hội “vàng” để doanh nghiệp thoát bẫy gia công

VOV.VN - Chuyển dịch chuỗi cung ứng là cơ hội để doanh nghiệp Việt có khả năng tham gia trực tiếp vào chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị toàn cầu thay vì chỉ thực hiện các công đoạn gia công đơn giản như hiện nay.

Chuyển dịch chuỗi cung ứng: Cơ hội “vàng” để doanh nghiệp thoát bẫy gia công

Chuyển dịch chuỗi cung ứng: Cơ hội “vàng” để doanh nghiệp thoát bẫy gia công

VOV.VN - Chuyển dịch chuỗi cung ứng là cơ hội để doanh nghiệp Việt có khả năng tham gia trực tiếp vào chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị toàn cầu thay vì chỉ thực hiện các công đoạn gia công đơn giản như hiện nay.

Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026: Từ điện hóa đến AI và tự động hóa
Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026: Từ điện hóa đến AI và tự động hóa

VOV.VN - Với chủ đề “Công nghệ dẫn dắt – Công nghiệp chuyển mình – Bứt phá vươn xa”, sáng nay 9/9, Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026) chính thức khai mạc với hơn 2.000 gian hàng của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026: Từ điện hóa đến AI và tự động hóa

Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026: Từ điện hóa đến AI và tự động hóa

VOV.VN - Với chủ đề “Công nghệ dẫn dắt – Công nghiệp chuyển mình – Bứt phá vươn xa”, sáng nay 9/9, Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026) chính thức khai mạc với hơn 2.000 gian hàng của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Sản xuất công nghiệp khởi sắc, IIP tăng cao nhất nhiều năm
Sản xuất công nghiệp khởi sắc, IIP tăng cao nhất nhiều năm

VOV.VN - Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng tốc khi chỉ số IIP 8 tháng năm 2026 tăng 11,9% so với cùng kỳ, mức tăng cao nhất của 8 tháng trong nhiều năm qua. Nhiều ngành và sản phẩm chủ lực ghi nhận mức tăng hai chữ số, trong đó ô tô tăng 24% và xe máy tăng 27,9%.

Sản xuất công nghiệp khởi sắc, IIP tăng cao nhất nhiều năm

Sản xuất công nghiệp khởi sắc, IIP tăng cao nhất nhiều năm

VOV.VN - Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng tốc khi chỉ số IIP 8 tháng năm 2026 tăng 11,9% so với cùng kỳ, mức tăng cao nhất của 8 tháng trong nhiều năm qua. Nhiều ngành và sản phẩm chủ lực ghi nhận mức tăng hai chữ số, trong đó ô tô tăng 24% và xe máy tăng 27,9%.

Phát triển công nghiệp: Phục vụ trong nước là nền tảng, xuất khẩu là động lực
Phát triển công nghiệp: Phục vụ trong nước là nền tảng, xuất khẩu là động lực

VOV.VN - Công nghiệp trong nước đang đứng trước yêu cầu chuyển từ gia công, lắp ráp sang làm chủ công nghệ, nâng tỷ lệ nội địa hóa và gia tăng giá trị trong chuỗi sản xuất.

Phát triển công nghiệp: Phục vụ trong nước là nền tảng, xuất khẩu là động lực

Phát triển công nghiệp: Phục vụ trong nước là nền tảng, xuất khẩu là động lực

VOV.VN - Công nghiệp trong nước đang đứng trước yêu cầu chuyển từ gia công, lắp ráp sang làm chủ công nghệ, nâng tỷ lệ nội địa hóa và gia tăng giá trị trong chuỗi sản xuất.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp