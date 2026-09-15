Đắk Lắk tăng cường xúc tiến, mời gọi đầu tư từ Nhật Bản

Trong chương trình công tác tại Nhật Bản, Đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk do ông Từ Thái Giang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Đại sứ Phạm Quang Hiệu cùng lãnh đạo, cán bộ Đại sứ quán tiếp và làm việc với đoàn.

Đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Sau khi sáp nhập với Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk mới có diện tích hơn 18.000 km², dân số khoảng 3,35 triệu người, hình thành không gian phát triển gồm cả cao nguyên và duyên hải. Phía Tây có thế mạnh về cà phê và các sản phẩm nông nghiệp như hồ tiêu, sầu riêng, cao su, mắc ca; phía Đông có biển, cảng biển, thủy sản, cùng tiềm năng về du lịch, kinh tế biển và logistics.

Hiện Đắk Lắk có 7 dự án đầu tư trực tiếp của Nhật Bản với tổng vốn đăng ký khoảng 29,5 triệu USD. Địa phương xác định thời gian tới sẽ tăng cả số lượng và chất lượng các dự án của Nhật Bản, ưu tiên những dự án có công nghệ, tạo giá trị gia tăng và có sự liên kết với doanh nghiệp, người dân địa phương.

Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh Đắk Lắk đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tư vấn về xu hướng đầu tư, nhu cầu và tiêu chí lựa chọn địa điểm của doanh nghiệp nước bạn; hỗ trợ giới thiệu môi trường đầu tư, danh mục dự án của tỉnh tới các tập đoàn, doanh nghiệp, hiệp hội và nhà đầu tư Nhật Bản.

Tỉnh Đắk Lắk mong muốn Đại sứ quán hỗ trợ kết nối với những doanh nghiệp, tập đoàn, hiệp hội ngành nghề và địa phương Nhật Bản có thế mạnh phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.

Địa phương cũng mong muốn Đại sứ quán hỗ trợ kết nối với những doanh nghiệp, tập đoàn, hiệp hội ngành nghề và địa phương Nhật Bản có thế mạnh phù hợp với định hướng phát triển của Đắk Lắk; đồng thời hỗ trợ quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, OCOP, sản phẩm chế biến và sản phẩm đặc trưng của tỉnh tại thị trường Nhật Bản.

Đánh giá cao sự chủ động của Đắk Lắk khi sớm tổ chức đoàn công tác sang Nhật Bản xúc tiến, kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đại sứ Phạm Quang Hiệu đề nghị các cơ quan chuyên môn của Đại sứ quán tiếp tục hỗ trợ Đắk Lắk kết nối với doanh nghiệp, tổ chức và đối tác Nhật Bản; tham vấn cho tỉnh về phương thức tiếp cận, xu hướng và những lĩnh vực phía Nhật Bản đang quan tâm.

Đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk đang có chuyến công tác tại Nhật Bản để xúc tiến, kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Trong chuyến công tác lần này, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã hỗ trợ kết nối Đoàn công tác Đắk Lắk với Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) và Trung tâm ASEAN-Nhật Bản để tìm hiểu nhu cầu hợp tác, giới thiệu tiềm năng và mở rộng quan hệ với các đối tác Nhật Bản.

Đắk Lắk còn nhiều tồn tại phải xử lý sau hai đợt kiểm tra của Trung ương VOV.VN -Tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát số 235 của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk được đánh giá đã khắc phục nhiều tồn tại sau hai đợt kiểm tra trước. Tuy nhiên, công tác cán bộ vẫn cần tiếp tục chấn chỉnh, trong đó có 278 trường hợp tuyển dụng, tiếp nhận chưa đúng quy trình.