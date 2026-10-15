Doanh nghiệp SME của TP.HCM có thể được hỗ trợ 50% chi phí chuyển đổi số

Theo đó, sau khi doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) của TP.HCM vào cổng đăng ký Chương trình hỗ trợ Chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME trên website dxcenter.org.vn, sẽ được chương trình này hỗ trợ đánh giá mức độ sẵn sàng, xác định nhu cầu, kết nối chuyên gia và lựa chọn giải pháp chuyển đổi số phù hợp.

Chính sách hỗ trợ DN chuyển đổi số đang được TP.HCM triển khai - Ảnh: Sở KH&CN TP.HCM

Đồng thời, chương trình cũng sàng lọc chọn ra những doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng được các điều kiện theo quy định của Thành phố để đề xuất hỗ trợ 50% chi phí thuê, mua giải pháp chuyển đổi số, mức hỗ trợ cao nhất là 170 triệu đồng/năm.

Ông Trần Hữu Dũng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung - Ảnh: DXCenter

Ông Trần Hữu Dũng- Giám đốc Công ty Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC), Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho rằng, nhu cầu chuyển đổi số của các doanh nghiệp SME thường bắt đầu từ những bài toán rất cụ thể như: quản lý công việc hiệu quả hơn, tiết kiệm chi phí vận hành, kết nối dữ liệu giữa các bộ phận, nâng cao trải nghiệm khách hàng và mở rộng thị trường.

Nhiều doanh nghiệp có thể nhận thấy vấn đề cần giải quyết nhưng chưa biết nên bắt đầu từ đâu, lựa chọn giải pháp nào, bố trí nguồn lực ra sao và đánh giá hiệu quả bằng cách nào...vì vậy rất cần được kết nối với các nguồn lực công nghệ, tư vấn và đào tạo phù hợp.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa cần được tư vấn trước khi lựa chọn giải pháp chuyển đổi số

Theo các chuyên gia, trong chuyển đổi số, doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng cần ứng dụng các công cụ phân tích, đo lường, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nhìn nhận hiện trạng trên nhiều phương diện, từ đó xác định lộ trình, lựa chọn nội dung cần ưu tiên...

Thay vì đầu tư dàn trải, doanh nghiệp được khuyến nghị bắt đầu từ một số vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, chi phí, năng suất hoặc khách hàng; chuẩn hóa dữ liệu; phân công nhân sự phụ trách; đo lường hiệu quả trước khi mở rộng.

Mẫu đăng ký tham gia chương trình trên DXCenter