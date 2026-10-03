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Động lực nào giúp Hà Tĩnh tăng trưởng kinh tế 12,36%?

Thứ Bảy, 18:01, 03/10/2026
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VOV.VN - Thống kê cho thấy, 9 tháng năm 2026, Hà Tĩnh ghi nhận mức tăng trưởng GRDP 12,36%, xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là cơ sở quan trọng để Hà Tĩnh “về đích” mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.

Theo ông Nguyễn Trung Thành, Quyền Trưởng Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, con số 12,36% phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ, phát triển đồng đều của nhiều lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, từ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ đến nông nghiệp. Đây là kết quả từ chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc của các cấp ngành, chính quyền địa phương cùng với sự đồng hành của các tập đoàn, doanh nghiệp.

Trong đó, công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng, với các sản phẩm công nghiệp chủ lực có sản lượng tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Việc tổ máy số 1 số 2 của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 cũng như Nhà máy sản xuất ô tô điện Vinfast và xe máy điện đi vào vận hành đã tạo ra sản phẩm, dư địa mới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Ngoài ra, Nhà máy sản xuất pack pin, cell pin cũng có sự bứt phá mạnh mẽ, với tốc độ tăng từ 2 đến 3 lần sản lượng. Đây là những động lực quan trọng giúp tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh đạt được kết quả cao từ đầu năm đến nay.

Dong luc nao giup ha tinh tang truong kinh te 12,36 hinh anh 1

Ông Nguyễn Trung Thành cho biết: "Những tháng cuối năm Hà Tĩnh tiếp tục có dư địa, sản phẩm mới như là Nhiệt điện, ô tô điện, xe máy điện và các cái sản phẩm về pack pin cell pin. Đặc biệt, theo kế hoạch, nhà máy sản xuất thép của Formosa Hà Tĩnh vẫn tiếp tục có dư địa mới để từ đó cũng góp phần chung cho năm 2026 sẽ là đạt trên 10%".

Cùng với sự bứt tốc của ngành công nghiệp, kết quả ấn tượng trong giải ngân đầu tư công cũng đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh. Thống kê cho thấy, đến nay, Hà Tĩnh đã thực hiện giải ngân đầu tư công đạt trên 6.000 tỷ đồng, bằng gần 69% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, được xếp danh sách các địa phương có tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung cả nước trở lên.

Theo đánh giá của tỉnh Hà Tĩnh, có được kết quả này là nhờ sự vào cuộc đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, các Ban quản lý dự án, địa phương, các nhà thầu, đơn vị thi công. Trong đó, một trong những điểm nghẽn tác động lớn đến tiến độ giải ngân đầu tư công là công tác giải phóng mặt bằng đã được tỉnh tập trung xử lý, tháo gỡ hiệu quả.

Ông Nguyễn Danh Phong, Quyền giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh cho biết, mặt bằng là yếu tố then chốt. Chúng tôi đã thường xuyên cập nhật các thông tin báo cáo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường. Đồng thời, có sự phối hợp với là các đơn vị giải phóng mặt bằng để là tập trung tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Và thời gian qua thì nhiều công trình giải phóng mặt bằng đã được triển khai quyết liệt, đáp ứng về mặt tiến độ và đem lại các hiệu quả tích cực, bàn giao mặt bằng để nhà thầu triển khai thi công.

 

Huy Nam/VOV1
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