Đồng Tháp đổi mới sáng tạo, đánh thức tiềm năng kinh tế tư nhân



Mục tiêu phát triển 35.000 doanh nghiệp đến năm 2030

Đồng Tháp đặt mục tiêu giai đoạn 2026–2030 phát triển mới khoảng 22.500 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên khoảng 35.000 vào cuối năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh không chỉ chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh mà còn đẩy mạnh khởi nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Qua đó, tạo điều kiện để những ý tưởng mới trở thành sản phẩm có giá trị, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh cho khu vực kinh tế tư nhân.

Từ một nguyên liệu quen thuộc trong đời sống, dự án Làng Mướp đã mở ra hướng phát triển sản phẩm theo cách tiếp cận mới. Thay vì chỉ khai thác giá trị truyền thống của trái mướp, đơn vị nghiên cứu, phát triển thành nhiều sản phẩm phục vụ đời sống như bông tẩy trang, bông tắm, đồ chơi cho thú cưng và sản phẩm trang trí. Từ nguyên liệu bản địa, bằng tư duy sáng tạo, sản phẩm từng bước tiếp cận xu hướng tiêu dùng xanh và những nhu cầu mới của thị trường.

Khu công nghiệp Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Không chỉ đổi mới trong phát triển sản phẩm, nhiều doanh nghiệp còn chủ động thay đổi phương thức kinh doanh để mở rộng đầu ra. Với dự án nhang sạch, anh Đinh Thanh Sáng chú trọng cải tiến chất lượng, đồng thời tận dụng thương mại điện tử để đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Từ những ngày đầu đưa hàng lên sàn gặp nhiều khó khăn, đến nay sản phẩm đã đạt vị trí Top 1 ngành hàng bán chạy trên TikTok, với hơn 600.000 lượt bán.

Anh Đinh Thanh Sáng, Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư An Khang, xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: “Thực ra tôi không chuẩn bị hoàn hảo để bắt đầu, mà luôn trong tâm thế vừa làm vừa học. TikTok là nền tảng thay đổi liên tục, nên An Khang phải phát triển để đưa cái sản phẩm của mình tiếp cận khách hàng. An Khang đưa sản phẩm lên sàn từ giữa năm 2022. Ban đầu rất khó khăn, gần 3 tháng không có đơn hàng. Nhưng nhờ cứ học, cứ làm, cho đến năm 2025 doanh thu đạt 16 tỷ đồng”.

Những câu chuyện trên cho thấy, để một ý tưởng có thể phát triển thành mô hình kinh doanh hiệu quả, người khởi nghiệp không chỉ cần sự sáng tạo mà còn phải có kiến thức về quản trị, tài chính và chiến lược phát triển. Đây cũng là những nội dung được Đồng Tháp chú trọng thông qua các chương trình tư vấn, đào tạo và ươm tạo doanh nghiệp.

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 hỗ trợ hình thành ít nhất 150 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có khả năng tăng trưởng nhanh; trong đó, ít nhất 20% có khả năng gọi vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm. Không chỉ hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm, các chương trình ươm tạo còn giúp doanh nghiệp định hình chiến lược và xây dựng nền tảng phát triển lâu dài.

Anh Nguyễn Trung Tính, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Alpha Amin, xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: “Chương trình ươm tạo của Đồng Tháp có những nội dung về mô hình kinh doanh, tầm nhìn, sứ mệnh, quản lý tài chính và tâm lý doanh nghiệp. Alpha Amin rất tâm đắc với những giá trị này; modul này rất là cần cho những doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp để có tầm nhìn, định hướng lâu dài hơn; để có thể đảm bảo quản lý được dòng tiền minh bạch, hiệu quả; để doanh nghiệp có thể phát trển lâu dài, bền vững hơn”.

Đánh thức tiềm năng kinh tế tư nhân từ tư duy đổi mới sáng tạo

Cùng với các chương trình ươm tạo, Đồng Tháp đang từng bước hoàn thiện hạ tầng và không gian kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Mới đây, tỉnh khánh thành không gian Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số. Đây sẽ là nơi các cá nhân, nhóm khởi nghiệp và doanh nghiệp gặp gỡ chuyên gia, tiếp cận tri thức công nghệ, thử nghiệm sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Qua đó, góp phần rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu, sáng tạo đến ứng dụng và thương mại hóa sản phẩm.

Để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp xác định tập trung vào những nhu cầu thiết thực, từ hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm đến nguồn vốn và bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thăm doanh nghiệp trên địa bàn

Ông Đoàn Hùng Vũ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Sở Khoa học và Công nghệ mong muốn đẩy mạnh công tác ươm tạo, tìm ra những doanh nghiệp có sản phẩm chất lượng, hàm lượng chất xám cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Sở cam kết đồng hành với doanh nghiệp thông qua việc nâng cấp hạ tầng khoa học công nghệ, đầu tư thiết bị phòng thí nghiệm để hỗ trợ thử nghiệm sản phẩm, giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, đồng thời hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm và thực thi quyền sở hữu trí tuệ”.

Từ những nguyên liệu quen thuộc được làm mới giá trị đến các sản phẩm từng bước chinh phục thị trường, những mô hình khởi nghiệp đang cho thấy tiềm năng đổi mới sáng tạo trong khu vực kinh tế tư nhân Đồng Tháp. Để tiềm năng ấy được phát huy, bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, cần có sự đồng hành thiết thực từ chính quyền, ngành chức năng và các tổ chức hỗ trợ. Khi ý tưởng được tiếp sức, doanh nghiệp có điều kiện trưởng thành và sản phẩm tìm được chỗ đứng trên thị trường, kinh tế tư nhân sẽ có thêm động lực phát triển, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng của tỉnh trong giai đoạn mới.