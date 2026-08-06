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Giá dầu tại Mỹ có thể tăng trở lại trong ngắn hạn

Thứ Năm, 14:19, 06/08/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/8 cho biết, giá dầu có thể tăng trở lại trong ngắn hạn, dù ông vẫn tin giá năng lượng sẽ sớm giảm nếu các nỗ lực ngoại giao tại Trung Đông đạt kết quả. 


Phát biểu tại Las Vegas, ông Trump cho biết, các cuộc đàm phán với Iran đang "diễn ra rất tốt" và Mỹ có thể công bố thêm thông tin trong vòng 48 giờ tới. Trước thông tin eo biển Hormuz có thể sớm mở cửa trở lại, ông Trump cho rằng giá dầu có thể biến động trong ngắn hạn.

Theo ông Trump, giá xăng và giá dầu sẽ sớm giảm, quá trình này "đã bắt đầu", nhưng trong một số trường hợp Mỹ có thể phải chấp nhận để giá dầu tăng trở lại trong thời gian ngắn nhằm phục vụ các mục tiêu chiến lược.

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Giá xăng tại Mỹ vẫn giữ ở mức trên 4USD/gallon

Theo Hiệp hội ô tô Mỹ (AAA), giá xăng trung bình tại Mỹ hiện ở mức 4,08 USD/gallon (khoảng 29.000 VND/lít), tăng hơn 30% kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát và hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn.

Song song với nỗ lực ngoại giao, chính quyền của Tổng thống Trump cũng đang triển khai các biện pháp nhằm kéo giảm giá nhiên liệu trong nước. Ngoài việc kêu gọi các tập đoàn dầu khí, trong đó có Chevron, giảm giá bán lẻ, Nhà Trắng đang xem xét gia hạn miễn trừ Đạo luật Jones để cho phép nhiều tàu nước ngoài vận chuyển dầu và các sản phẩm năng lượng giữa các cảng của Mỹ. Chính quyền kỳ vọng động thái này sẽ giúp tăng nguồn cung nhiên liệu trong nước, giảm chi phí vận chuyển và góp phần hạ nhiệt giá xăng trong thời gian tới.

Việc kiềm chế giá nhiên liệu được xem là một trong những ưu tiên kinh tế của Tổng thống Trump, khi giá xăng tăng cao không chỉ làm gia tăng áp lực lạm phát, còn ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sinh hoạt của người dân Mỹ, trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Quang Trung/VOV-Washington
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