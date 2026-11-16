Giá nhà giảm bao nhiêu mới đủ để số đông mua được?

VOV.VN - Giá nhà tại các đô thị lớn của nước ta đang ở mức rất cao so với thu nhập của người dân. Sau nhiều năm tăng nóng, dù thị trường bất động sản đã có thêm nguồn cung, một số phân khúc xuất hiện dấu hiệu điều chỉnh, nhưng cơ hội sở hữu nhà của phần đông người lao động vẫn còn rất xa vời.
VOV.VN - Thị trường cho thuê căn hộ vùng ven Hà Nội đang bước vào giai đoạn sàng lọc khốc liệt khi nguồn cung mới liên tục bàn giao, nhà đầu tư phải chịu nhiều sức ép bủa vây.
VOV.VN - Thị trường bất động sản vùng ven Hà Nội đang chứng kiến đà giảm sâu về giá chuyển nhượng, kéo theo cả phân khúc cho thuê căn hộ. Điều đó cũng có nghĩa lợi nhuận kênh đầu tư này đang rất “bèo bọt”.
VOV.VN - Ngày 7/11, dự án nhà ở xã hội đầu tiên ở phía Tây tỉnh Gia Lai được khởi công tại phường Hội Phú, mở đầu cho việc phát triển quỹ nhà ở xã hội tại khu vực Pleiku.
VOV.VN - Giá nhà tại các đô thị lớn vẫn vượt khả năng chi trả dù thị trường xuất hiện những đợt giảm giá. Theo các chuyên gia, muốn điều chỉnh mặt bằng giá cần tăng nguồn cung nhà ở phù hợp, hoàn thiện chính sách phát triển dự án và giảm chi phí vốn.
VOV.VN - Mục tiêu của chính sách nhà ở không phải tăng tỷ lệ sở hữu cũng như hạn chế sự phát triển của một phân khúc bất động sản cụ thể,cần hướng tới kiểm soát những bất cập về giá, đồng thời tạo điều kiện để thị trường nhà ở phát triển phù hợp với nhu cầu thực tế.