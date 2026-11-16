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Giá nhà giảm bao nhiêu mới đủ để số đông mua được?
Thứ Hai, 11:09, 16/11/2026

Giá nhà giảm bao nhiêu mới đủ để số đông mua được?

VOV.VN - Giá nhà tại các đô thị lớn của nước ta đang ở mức rất cao so với thu nhập của người dân. Sau nhiều năm tăng nóng, dù thị trường bất động sản đã có thêm nguồn cung, một số phân khúc xuất hiện dấu hiệu điều chỉnh, nhưng cơ hội sở hữu nhà của phần đông người lao động vẫn còn rất xa vời.

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PV/VOV1
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