Giảm lãi suất, thúc đẩy sản xuất cuối năm

VOV.VN - Mặt bằng lãi suất ngân hàng đang giảm rõ rệt sau những biện pháp điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Toàn bộ 46 ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất huy động tối thiểu 0,5%/năm, và cũng có khoảng 20 ngân hàng công bố các gói tín dụng ưu đãi với mức giảm lãi suất cho vay từ 1,5 đến 2%/năm.
VOV.VN - Lãi suất ngân hàng được yêu cầu giảm, dòng vốn tín dụng được khơi thông, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng dễ vay vốn. Khi ngân hàng siết chặt tiêu chuẩn cho vay, đâu là chìa khóa để doanh nghiệp tiếp cận dòng tiền, phục hồi sản xuất và bứt tốc tăng trưởng?
VOV.VN - Từ ngày 19/10, nhiều ngân hàng thương mại đồng loạt giảm mặt bằng lãi suất huy động và công bố chương trình cho vay ưu đãi, không chỉ với khoản vay mới mà cả dư nợ hiện hữu. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thêm điều kiện đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh cuối năm.
VOV.VN - Giảm lãi suất để tiếp sức doanh nghiệp, khơi thông dòng vốn cho nền kinh tế đang là yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, khi tín dụng tăng nhanh hơn huy động vốn, áp lực cân đối nguồn vốn ngày càng lớn.
VOV.VN - Khi các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tiếp cận được nguồn vốn có kỳ hạn với lãi suất vay phù hợp, đúng thời điểm cùng chi phí hợp lý sẽ biến cơ hội kinh doanh thành năng lực sản xuất, nâng cao tăng trưởng.