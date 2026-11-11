Thứ Tư, 09:56, 11/11/2026

Giảm lãi suất, thúc đẩy sản xuất cuối năm

VOV.VN - Mặt bằng lãi suất ngân hàng đang giảm rõ rệt sau những biện pháp điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Toàn bộ 46 ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất huy động tối thiểu 0,5%/năm, và cũng có khoảng 20 ngân hàng công bố các gói tín dụng ưu đãi với mức giảm lãi suất cho vay từ 1,5 đến 2%/năm.