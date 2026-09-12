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Khánh Hòa tập trung các động lực tăng trưởng những tháng cuối năm

Thứ Bảy, 14:32, 12/09/2026
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VOV.VN - Những tháng cuối năm, UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương bám sát kịch bản tăng trưởng, phấn đấu đưa GRDP 9 tháng đạt 9,59%, làm nền tảng vững chắc để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 10,2%

8 tháng năm 2026, kinh tế- xã hội của tỉnh Khánh Hòa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.  Trong đó thương mại, dịch vụ và du lịch có đóng góp lớn với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 156.000 tỷ đồng, tăng gần 20 % so với cùng kỳ. Khách du lịch đạt 18 triệu lượt, tăng gần 40%; doanh thu du lịch đạt hơn 60.000 tỷ đồng, tăng 19,2%.

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Tỉnh Khánh Hòa tổ chức nhiều sự kiện thu hút du khách, tăng mua sắm

Cũng trong 8 tháng, đầu tư công của Khánh Hòa còn nhiều vướng mắc chưa kịp tháo gỡ; giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 54,6%, không đạt kế hoạch đề ra, gây hụt tăng trưởng.

Trong kịch bản những tháng cuối năm, tỉnh Khánh Hòa  xác định du lịch, xây dựng, đầu tư và công nghiệp là những lĩnh vực cần tập trung để bù đắp phần thiếu hụt tăng trưởng. Các địa phương ở Khánh Hòa đang gấp rút hoàn thành đợt cao điểm 90 ngày giải phóng mặt bằng, tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, thủ tục đầu tư, qua đó đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

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Tỉnh Khánh Hòa đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thúc đẩy giải ngân đầu tư công

Tỉnh cũng tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ, hỗ trợ tiếp cận vốn tín dụng; đẩy nhanh tiến độ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp trọng điểm như Ninh Thủy, Du Long, Phước Nam, Dốc Đá Trắng, Trảng É 2. Đồng thời, làm việc với cơ quan có thẩm quyền để nâng công suất phát điện của các nhà máy, tạo dư địa phát triển công nghiệp chế biến và năng lượng.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ngành chủ động làm việc với doanh nghiệp có nguồn thu lớn để tháo gỡ khó khăn; xây dựng kịch bản tăng trưởng quý IV sát thực tế, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của từng đơn vị.

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Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phát triển du lịch trụ cột của kinh tế

"Tỉnh Khánh Hòa sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, hoàn thiện IOC, E-Ofice và cơ sở dữ liệu dùng chung. Phân cấp mạnh đi đôi với kiểm tra, giám sát, không để khó khăn của bộ máy thành khó khăn của người dân và doanh nghiệp. UBND tỉnh sẽ điều hành theo nguyên tắc: rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm. Tăng kiểm tra hiện trường, lấy kết quả thực tế để đánh giá cán bộ, không để báo cáo đẹp nhưng công việc chậm chuyển biến”, ông Nguyễn Việt Hùng nói.

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Khánh Hòa yêu cầu sớm đa dạng hóa các dịch vụ du lịch khi lượng khách tăng

VOV.VN - 8 tháng năm 2026, Khánh Hòa đón hơn 18 triệu lượt khách, tăng gần 40% so với cùng kỳ 2025. Dù mức tăng ấn tượng, tỉnh vẫn tập trung làm rõ những hạn chế đang gặp phải, xác định cần tiếp tục đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và dịch vụ để tiếp tục nâng cao giá trị ngành kinh tế thế mạnh của địa phương.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
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