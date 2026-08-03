Kịch bản vừa thúc đẩy tăng trưởng bứt tốc vừa kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 diễn ra chiều tối nay (3/8), Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết: Tăng trưởng 6 tháng đầu năm đạt 8,18%. Để cả năm có thể giữ mức tăng trưởng 2 con số, nhiệm vụ đối với 6 tháng còn lại của năm 2026 là rất lớn.

"Trong bối cảnh này, khó khăn thách thức đối với chúng ta, cả Nhà nước và doanh nghiệp là rất lớn. Bộ Tài chính cùng với các bộ ngành đã tham mưu cho Chính phủ các kịch bản tăng trưởng. Chính phủ đã xem xét rất kỹ lưỡng và ban hành Nghị quyết số 168 ngày 27/6. Sau phiên họp thường kỳ tháng 6 giữa Chính phủ và các địa phương, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 180 ngày 18/7/2026, trong đó đồng bộ các giải pháp ứng với các kịch bản khác nhau, có thể linh hoạt trong điều hành kinh tế nếu có những biến động trong thời gian cuối năm", ông Nguyễn Đức Chi cho hay.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi thông tin các kịch bản điều hành để vừa thúc đẩy tăng trưởng bứt tốc vừa kiểm soát lạm phát và ổn định tỷ giá - (Ảnh: VGP)

Thực hiện chính sách tài khóa mở rộng

Về chính sách tài khóa, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nêu rõ: "Chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm. Chúng ta triển khai các chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất cho người dân và doanh nghiệp để tạo ra nguồn lực tốt hơn giúp doanh nghiệp, người dân có những điều kiện kinh doanh, vốn, tài chính tốt hơn. Cùng với đó, điều chỉnh linh hoạt một số quy định về thuế xăng dầu, nhiên liệu bay, phù hợp với diễn biến giá của thế giới. Và đặc biệt, chúng ta cũng nói rất nhiều đến đầu tư công - một trụ cột hết sức quan trọng trong tăng trưởng. Chúng ta vừa hoàn thành việc phân bổ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2025 và phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 đến các bộ ngành, địa phương, đến các dự án để có thể triển khai và giải ngân, thúc đẩy tăng trưởng".

Ông Nguyễn Đức Chi cũng nhấn mạnh, một trong những nội dung quan trọng trong chính sách tài chính là trong năm 2026 sẽ tăng lương cơ sở. Ngành tài chính đã phối hợp và cùng với các địa phương chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để thực hiện tăng lương cơ sở cho năm 2026. Trong phiên họp Chính phủ tháng 7, Chính phủ phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 sẽ tăng ít nhất 10% so với năm 2025.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải khai thác tối đa các nguồn lực nguồn lực sẵn có, những dư địa kết hợp với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng lực tự chủ dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Mọi quy định chính sách lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. "Chúng ta có một động lực tăng trưởng mới và rất quan trọng và chúng ta sẽ tiếp tục để nó trở thành động lực chính trong tăng trưởng suốt thời gian tới. Đó là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nhiệm vụ này cũng được Chính phủ chỉ đạo hết sức sát sao và coi triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số này là nhiệm vụ gắn với trách nhiệm của người đứng đầu mỗi cơ quan, bộ ngành, địa phương để hướng tới thực hiện các mục tiêu tăng trưởng", ông Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định

Bổ sung một số nội dung liên quan đến chính sách tiền tệ cũng như công tác phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết: Bức tranh vĩ mô có một số chỉ số quan trọng, nhất là về tăng trưởng. Việt Nam đã đạt được kết quả tăng trưởng 8,18% 6 tháng đầu năm trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn khó lường, mâu thuẫn địa chính trị ở Trung Đông, căng thẳng thương mại giữa các nước lớn. "Kết quả như vậy rất tích cực đối với một nền kinh tế đang mới nổi và đang phát triển như Việt Nam", ông Hà nhận định.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà thông tin về chính sách tiền tệ cũng như công tác phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa - (Ảnh: VGP)

Về lạm phát, 7 tháng đầu năm, lạm phát đã được kiểm soát ở mức 4,39% so với cùng kỳ năm trước. Về mặt tiền tệ, lạm phát ở mức 4,19% và kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà thông tin, NHNN luôn đảm bảo thanh khoản thanh toán cho thị trường liên ngân hàng bằng các công cụ, biện pháp như thị trường mở hàng ngày, cung ứng vốn cho các tổ chức tín dụng với các kỳ hạn, khối lượng rất linh hoạt theo yêu cầu của thị trường.

Điều này hỗ trợ nguồn vốn ngắn hạn cho các tổ chức tín dụng nhằm ổn định thị trường tiền tệ và qua đó góp phần thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện hoán đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam để hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng, cho các ngân hàng thương mại trong một số thời điểm thanh khoản có nhu cầu và áp lực lớn.

Về lãi suất, NHNN giữ nguyên lãi suất điều hành để điều chỉnh cho các tổ chức tín dụng tiếp cận vốn từ Ngân hàng Nhà nước với chi phí hợp lý. Kết quả là lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tương đối ổn định và duy trì ở mức hợp lý, thanh khoản tốt.

Bên cạnh đó, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nhấn mạnh: Tỷ giá là một biến số rất quan trọng. Trên cơ sở quan hệ cung cầu về biến động xuất nhập khẩu, về đầu tư, về vay nợ, NHNN đã điều hành tỉ giá linh hoạt và phù hợp với điều kiện thị trường, góp phần giảm thiểu các cú sốc bên ngoài và phối hợp đồng bộ các công cụ giải pháp khác như lãi suất trên thị trường liên ngân hàng hay thanh khoản của đồng Việt Nam nhằm ổn định thị trường ngoại tệ. Nhờ đó, thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt và tỉ giá cơ bản ổn định, ở mức ngang bằng mức cuối năm ngoái.

"So với đồng tiền của các nước trong khu vực và một số nước đồng tiền chính trên thế giới, đồng Việt Nam là một trong những đồng tiền ổn định nhất", ông Hà nói.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cũng cho hay, tính đến ngày 29/7/2026, tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt 20,15 triệu tỷ đồng và so với cuối năm ngoái tăng 8,38%. Cơ cấu tiếp tục tập trung vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên và các ngành, lĩnh vực động lực của nền kinh tế theo đúng chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.