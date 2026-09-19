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CAEXPO 2026: An Giang cùng các “Thành phố quyến rũ” quảng bá bản sắc và tiềm năng

Thứ Bảy, 15:57, 19/09/2026
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VOV.VN - Tại Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) lần thứ 23 năm 2026, tỉnh An Giang của Việt Nam là một trong các địa phương đại diện cho các nước ASEAN và Trung Quốc tham gia khu trưng bày “Thành phố quyến rũ”, giới thiệu các giá trị văn hóa đặc sắc, sản phẩm địa phương chất lượng cao và tiềm năng hợp tác, đầu tư.

Theo Ban Thư ký CAEXPO 2026, các địa phương tham gia khu trưng bày “Thành phố quyến rũ” năm nay gồm thành phố Trường Xuân của Trung Quốc; thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei; tỉnh Kampong Speu của Campuchia; tỉnh Sekong của Lào; vùng Bago của Myanmar; tỉnh Cebu của Philippines; khu vực Đông Bắc Thái Lan; thành phố Baucau của Timor-Leste và tỉnh An Giang của Việt Nam. Indonesia và Malaysia tham gia với gian hàng giới thiệu ở cấp quốc gia.

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Khu vực trưng bày “Thành phố quyến rũ” của tỉnh An Giang tại Hội chợ CAEXPO 2026

Điểm đáng chú ý của CAEXPO năm nay là Timor-Leste lần đầu tham dự với tư cách quốc gia thành viên chính thức của ASEAN. Đây cũng là lần đầu tiên toàn bộ các quốc gia thành viên ASEAN, sau khi khối mở rộng, cùng hội tụ tại Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Khu trưng bày “Thành phố quyến rũ” được xem là không gian để các địa phương Trung Quốc và ASEAN giới thiệu hình ảnh, các sản phẩm thế mạnh, tài nguyên du lịch, môi trường đầu tư và các chương trình biểu diễn văn hóa. Qua đó, hoạt động này góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, mở rộng kết nối thương mại, đầu tư và hợp tác phát triển giữa các địa phương trong khu vực.

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Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm khu vực trưng bày "Thành phố quyến rũ" của tỉnh An Giang

Tại gian hàng của Trung Quốc, thành phố Trường Xuân giới thiệu thế mạnh của các ngành công nghiệp chủ lực như giao thông đường sắt, quang điện tử và hàng không vũ trụ. Bên cạnh đó, địa phương này cũng quảng bá các sản phẩm đặc trưng, tài nguyên văn hóa và du lịch băng tuyết, qua đó thể hiện năng lực công nghiệp cùng sức sống phát triển của một trung tâm kinh tế quan trọng ở vùng Đông Bắc Trung Quốc.

Nhiều địa phương khu vực ASEAN mang đến CAEXPO các thông điệp phát triển gắn với thế mạnh riêng. Tỉnh Sekong của Lào tập trung giới thiệu định hướng phát triển xanh, với các dự án năng lượng gió, điện mặt trời kết hợp tiềm năng du lịch miền núi và các sản phẩm thủ công truyền thống. Vùng Bago của Myanmar và tỉnh Cebu của Philippines giới thiệu tài nguyên du lịch, môi trường đầu tư và các cơ hội hợp tác mới.

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Khu vực trưng bày "Thành phố quyến rũ" của Lào

Thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei khai thác lợi thế của Hãng hàng không Hoàng gia Brunei để quảng bá mạng lưới đường bay, dịch vụ du lịch và kết nối giao thương. Trong khi đó, tỉnh Kampong Speu của Campuchia tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, giới thiệu môi trường đầu tư, lợi thế phát triển công nghiệp và những lĩnh vực ưu tiên của địa phương; đồng thời thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp Trung Quốc với chính quyền, khu công nghiệp của Campuchia.

Singapore nhấn mạnh kinh nghiệm quản trị đô thị hiện đại và năng lực đổi mới sáng tạo khoa học - công nghệ. Khu vực Đông Bắc Thái Lan, với sự tham gia của 20 tỉnh, giới thiệu các sản phẩm có chỉ dẫn địa lý, những giá trị văn hóa đặc sắc, tài nguyên du lịch và tiềm năng đầu tư. Indonesia quảng bá hình ảnh "đất nước vạn đảo" với sự đa dạng về cảnh quan, văn hóa và tốc độ phát triển năng động; còn Malaysia giới thiệu thế mạnh du lịch, bản sắc văn hóa và môi trường đầu tư.

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Thành phố Baucau của Timor-Leste lần đầu tham dự hội chợ CAEXPO

Thành phố Baucau của Timor-Leste lần đầu xuất hiện tại CAEXPO, mang đến những sản phẩm du lịch và nét văn hóa bản địa, qua đó giới thiệu tiềm năng phát triển của địa phương trong bối cảnh Timor-Leste chính thức trở thành thành viên ASEAN.

Đại diện Việt Nam tại khu trưng bày “Thành phố quyến rũ”, tỉnh An Giang tập trung giới thiệu diện mạo đô thị, các ngành kinh tế chủ lực, quy hoạch khu công nghiệp, chính sách thu hút đầu tư cùng các sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản đặc trưng và tài nguyên du lịch của địa phương.

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Ông Lê Trung Hồ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Ông Lê Trung Hồ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết việc được lựa chọn tham gia trưng bày tại CAEXPO là vinh dự lớn, đồng thời là cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tiềm năng phát triển của An Giang tới bạn bè, doanh nghiệp quốc tế.

“Thông qua hội chợ lần này, An Giang mong muốn đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá những sản phẩm có thế mạnh, tiềm năng của địa phương như gạo, trái cây, các mặt hàng thủy sản. Đến với hội chợ lần này, chúng tôi cũng mong muốn được tìm kiếm cơ hội hợp tác với các địa phương của Trung Quốc và các nước tại khu vực ASEAN”, ông Lê Trung Hồ nhấn mạnh.

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Khu vực trưng bày "Thành phố quyến rũ" của Singapore

Ra mắt từ CAEXPO lần thứ hai năm 2005, khu trưng bày “Thành phố quyến rũ” đến nay đã giới thiệu những nét đặc sắc của gần 190 thành phố và địa phương. Không chỉ là không gian quảng bá văn hóa và hàng hóa, khu vực này còn phản ánh sự gắn kết ngày càng sâu rộng giữa Trung Quốc và ASEAN trong giao lưu nhân dân, hội nhập kinh tế và hợp tác địa phương.

Được tổ chức thường niên tại Nam Ninh từ năm 2004, CAEXPO là một trong những hội chợ có quy mô lớn, ảnh hưởng quan trọng đối với hợp tác Trung Quốc - ASEAN. Qua 22 kỳ tổ chức, sự kiện đã góp phần kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, mở rộng thương mại và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Trung Quốc.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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