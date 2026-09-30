Mỹ cấm nhập khẩu gần 1 tỷ USD hàng hoá Canada

Lệnh cấm bắt đầu có hiệu lực vào lúc 0h01 ngày 29/9 theo giờ miền Đông nước Mỹ. Những mặt hàng bị ảnh hưởng gồm phần lớn đồ uống có cồn đóng gói, một số sản phẩm sữa và xe máy sản xuất tại Canada.

Đây là biện pháp trả đũa mới nhất của Tổng thống Mỹ sau khi Canada áp thuế đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Mỹ. Các mức thuế của Canada dao động từ 15% đến 50%, nhằm đáp trả việc Washington trước đó đánh thuế 50% lên lượng hàng hóa Canada có giá trị tương đương.

Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố nước này sẽ đáp trả tương xứng để bảo vệ người lao động, nông dân, các gia đình và doanh nghiệp Canada.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Chính quyền Tổng thống Mỹ cáo buộc Canada phân biệt đối xử với các nhà sản xuất đồ uống có cồn, sản phẩm sữa và phương tiện của Mỹ. Washington cho rằng lệnh cấm nhập khẩu là hệ quả từ việc Ottawa tiếp tục duy trì những biện pháp hạn chế đối với hàng hóa Mỹ.

Mỹ và Canada vốn là hai đồng minh và đối tác thương mại hàng đầu, với tổng kim ngạch thương mại hai chiều khoảng 880 tỷ USD mỗi năm. Vì vậy, quy mô gần 1 tỷ USD của lệnh cấm mới chỉ chiếm một phần nhỏ trong quan hệ thương mại song phương.

Tranh chấp thương mại giữa hai nước láng giềng Bắc Mỹ gia tăng từ khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng và áp dụng chính sách thuế quan với phần lớn các đối tác thương mại của Mỹ. Chính phủ Canada đang tìm cách đa dạng hóa thị trường nhằm giảm sự phụ thuộc kinh tế vào Mỹ.