English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nghị quyết 20-NQ/TW về xây dựng quốc gia biển mạnh: Động lực tăng trưởng mới
Thứ Sáu, 20:43, 31/07/2026

Nghị quyết 20-NQ/TW về xây dựng quốc gia biển mạnh: Động lực tăng trưởng mới

VOV.VN - Việt Nam sở hữu hơn 3.200 km bờ biển và một vùng biển rộng lớn. Làm thế nào để biến lợi thế tự nhiên thành lợi thế cạnh tranh, đưa biển trở thành động lực tăng trưởng của nền kinh tế?

VOV.VN trên Google News
00:00:00
PV/VOV1
Podcast liên quan
Việt Nam thúc đẩy kinh tế biển xanh từ đào tạo đến quy hoạch không gian biển
Việt Nam thúc đẩy kinh tế biển xanh từ đào tạo đến quy hoạch không gian biển

VOV.VN - Khóa tập huấn giảng viên nguồn (ToT) về quy hoạch không gian biển và phát triển kinh tế biển bền vững không chỉ trang bị kiến thức chuyên sâu cho đội ngũ chuyên gia, giảng viên mà còn mở ra nền tảng hợp tác đa bên nhằm thúc đẩy kinh tế biển xanh tại Việt Nam trong giai đoạn mới.

Sản phẩm OCOP của Côn Đảo phải mang đặc trưng rừng - biển
Sản phẩm OCOP của Côn Đảo phải mang đặc trưng rừng - biển

VOV.VN - Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác định, phát triển sản phẩm OCOP không chỉ nhằm nâng cao thu nhập cho người dân mà còn là kênh quảng bá văn hóa, du lịch địa phương. Hiện tại, huyện đã có 3 sản phẩm OCOP 3 sao gồm: bánh quy hạt bàng, mực một nắng, cá thu một nắng và đang hoàn thiện hồ sơ để công nhận thêm 1 sản phẩm mới trong năm 2025.

Vươn khơi bám biển góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo
Vươn khơi bám biển góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo

VOV.VN - Để phát triển kinh tế biển bền vững, cần khuyến khích và tạo điều kiện để ngư dân vươn khơi bám biển, vừa khai thác nguồn lợi hải sản một cách hợp pháp, có trách nhiệm, vừa góp phần rất tích cực bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương, duy trì hòa bình, ổn định lâu dài trên biển.

Khánh Hòa xây dựng huyện đảo Trường Sa thành trung tâm kinh tế trên biển
Khánh Hòa xây dựng huyện đảo Trường Sa thành trung tâm kinh tế trên biển

VOV.VN - Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định xây dựng và phát triển huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước.

Nghe nhiều

Để thu hút đầu tư nước ngoài trở thành động lực phát triển kinh tế
Để thu hút đầu tư nước ngoài trở thành động lực phát triển kinh tế
Tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học: Chống được gian lận thi cử?
Tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học: Chống được gian lận thi cử?
Giáo dục nghề nghiệp gắn với sinh kế của từng vùng
Giáo dục nghề nghiệp gắn với sinh kế của từng vùng
Nghị quyết 57: Đổi mới sáng tạo - Từ chủ trương đến động lực tăng trưởng
Nghị quyết 57: Đổi mới sáng tạo - Từ chủ trương đến động lực tăng trưởng
Giải pháp tăng trưởng gần 12% trong 6 tháng cuối năm 2026
Giải pháp tăng trưởng gần 12% trong 6 tháng cuối năm 2026