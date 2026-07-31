Nghị quyết 20-NQ/TW về xây dựng quốc gia biển mạnh: Động lực tăng trưởng mới

Sản phẩm OCOP của Côn Đảo phải mang đặc trưng rừng - biển

VOV.VN - Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác định, phát triển sản phẩm OCOP không chỉ nhằm nâng cao thu nhập cho người dân mà còn là kênh quảng bá văn hóa, du lịch địa phương. Hiện tại, huyện đã có 3 sản phẩm OCOP 3 sao gồm: bánh quy hạt bàng, mực một nắng, cá thu một nắng và đang hoàn thiện hồ sơ để công nhận thêm 1 sản phẩm mới trong năm 2025.