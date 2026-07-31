Nghị quyết 20-NQ/TW về xây dựng quốc gia biển mạnh: Động lực tăng trưởng mới

VOV.VN - Việt Nam sở hữu hơn 3.200 km bờ biển và một vùng biển rộng lớn. Làm thế nào để biến lợi thế tự nhiên thành lợi thế cạnh tranh, đưa biển trở thành động lực tăng trưởng của nền kinh tế?
VOV.VN - Khóa tập huấn giảng viên nguồn (ToT) về quy hoạch không gian biển và phát triển kinh tế biển bền vững không chỉ trang bị kiến thức chuyên sâu cho đội ngũ chuyên gia, giảng viên mà còn mở ra nền tảng hợp tác đa bên nhằm thúc đẩy kinh tế biển xanh tại Việt Nam trong giai đoạn mới.
VOV.VN - Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác định, phát triển sản phẩm OCOP không chỉ nhằm nâng cao thu nhập cho người dân mà còn là kênh quảng bá văn hóa, du lịch địa phương. Hiện tại, huyện đã có 3 sản phẩm OCOP 3 sao gồm: bánh quy hạt bàng, mực một nắng, cá thu một nắng và đang hoàn thiện hồ sơ để công nhận thêm 1 sản phẩm mới trong năm 2025.
VOV.VN - Để phát triển kinh tế biển bền vững, cần khuyến khích và tạo điều kiện để ngư dân vươn khơi bám biển, vừa khai thác nguồn lợi hải sản một cách hợp pháp, có trách nhiệm, vừa góp phần rất tích cực bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương, duy trì hòa bình, ổn định lâu dài trên biển.
VOV.VN - Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định xây dựng và phát triển huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước.