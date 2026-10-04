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Nông sản đáp ứng tiêu chuẩn để đạt mục tiêu xuất khẩu
Chủ Nhật, 10:01, 04/10/2026

Nông sản đáp ứng tiêu chuẩn để đạt mục tiêu xuất khẩu

VOV.VN - 8 tháng năm 2026, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt hơn 49,3 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, là cao nhất từ trước đến nay. Mặc dù thị trường ngày càng đặt ra những rào cản khắt khe nhưng nông lâm thuỷ sản của nước ta ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

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PV/VOV1
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