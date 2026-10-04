Nông sản đáp ứng tiêu chuẩn để đạt mục tiêu xuất khẩu

VOV.VN - 8 tháng năm 2026, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt hơn 49,3 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, là cao nhất từ trước đến nay. Mặc dù thị trường ngày càng đặt ra những rào cản khắt khe nhưng nông lâm thuỷ sản của nước ta ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.
VOV.VN - 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam ước đạt 56,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2025; xuất siêu 16,9 tỷ USD, tăng 7,4%.
VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh kết nối nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp và người tiêu dùng, đồng thời hướng dẫn kỹ năng quảng bá, bán hàng trên nền tảng số để mở rộng thị trường cho nông sản.
VOV.VN - Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL đang chịu tác động ngày càng rõ của hạn hán, xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu. Tiết kiệm nước, giảm phát thải, tái sử dụng phụ phẩm đang giúp nông nghiệp xanh mở ra hướng đi mới, nâng giá trị nông sản và tăng khả năng thích ứng
VOV.VN - Sáng 10/9, tại phường Buôn Ma Thuột, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của tỉnh vào thị trường Halal (các sản phẩm đáp ứng quy định về ăn uống và tiêu dùng theo đạo Hồi); đồng thời tuyên truyền về Hiệp định VIFTA và CEPA năm 2026.
VOV.VN - Đổi mới sáng tạo và số hóa quy trình quản trị đã trở thành xu hướng tất yếu, giúp xuất khẩu nông sản vượt khó, tối ưu hóa chi phí và hướng tới tăng trưởng bền vững.